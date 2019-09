Συνάντηση Τσαβούσογλου – Γκουτέρες με το κυπριακό ψηλά στην ατζέντα

Με τον Γ.Γ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ενόψει της Γ.Σ των Η.Ε στη Νέα Υόρκη.

Σε tweet του ο κ. Τσαβούσολγου, σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση του με τον Γ.Γ του ΟΗΕ συζήτησαν τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις αλλά ιδιαίτερα το Κυπριακό και τα θέματα που αφορούν τη Συρία.

At our meeting w/#UNSG @antonioguterres, discussed regional and international developments, particularly Cyprus and Syria. Evaluated #Turkey’s contributions to the @UN and new cooperation projects. #UNGA74 pic.twitter.com/F9LRis95gi