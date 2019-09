Άτυπη κοινή συνάντηση Αναστασιάδη – Ακιντζί παρουσία Λουτ

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε σ' ότι αφορά τη διαδικασία συνομολόγησης όρων αναφοράς, καθότι, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 το απόγευμα άτυπη συνάντηση Αναστασιάδη – Ακιντζί, παρουσία της Τζέιν Χολ Λούτ.

Η ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, κάνει λόγο για άτυπη δεξίωση «informal reception».

The United Nations Secretary-General's consultant on #Cyprus, Jane Holl Lute, will host an informal reception for both leaders this evening at 6 p.m. in the United Nations Protected Area.