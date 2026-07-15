Αντικρουόμενες είναι η πληροφορίες από το Παρίσι σχετικά με το αν υπήρξε συνάντηση-συνομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο περιθώριο των εορτασμών για την Ημέρα της Βαστίλης.



Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η Cyprus Mail, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και αντάλλαξαν λίγα λόγια, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο της συνομιλίας τους.

Την ίδια ώρα, η εφημερίδα Φιλελεύθερος αναφέρει ότι κατά τη σύντομη επαφή τους συζητήθηκαν το Κυπριακό και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.

Ωστόσο, τουρκικές διπλωματικές πηγές δίνουν μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Σύμφωνα με το τουρκικά ΜΜΕ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης προσέγγισε τον Χακάν Φιντάν μπροστά στις κάμερες, επιχειρώντας να συνομιλήσει μαζί του.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, αναφέροντας πως παρόμοιες πρωτοβουλίες είχαν σημειωθεί και σε προηγούμενες διεθνείς συναντήσεις. Όπως ισχυρίζονται, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επιχείρησε να θέσει ζητήματα που βρίσκονταν στην ατζέντα του, όμως ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι δεν επιθυμούσε συνομιλία.

Οι τουρκικές διπλωματικές πηγές καταλήγουν υποστηρίζοντας ότι «δεν πραγματοποιήθηκε σε καμία περίπτωση διπλωματική συνάντηση», διαψεύδοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες περί συζήτησης μεταξύ των δύο αξιωματούχων.



Πάντως, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν χθεσινές φωτογραφίες που δείχνουν τον ΠτΔ μαζί με τον Χακάν Φιντάν να έχουν μια συνομιλία.





Έως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Λευκωσία ή την Άγκυρα που να διευκρινίζει το περιεχόμενο ή τη φύση της επαφής, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για όσα διαδραματίστηκαν στο Παρίσι.



