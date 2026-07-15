Η Κύπρος τιμά σήμερα τη μνήμη όσων έπεσαν ηρωικά κατά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974.

Σήμερα, συμπληρώνονται 52 χρόνια από την μαύρη εκείνη ημέρα του προδοτικού πραξικοπήματος από τη Χούντα των Αθηνών και την ΕΟΚΑ Β.

Ο κυπριακός λαός, η Κυβέρνηση, η Βουλή και οργανωμένα σύνολα αποτίουν φόρο τιμής σε όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και τη νομιμότητα. Μνημονεύεται σήμερα για άλλη μια χρονιά η ηρωική αντίσταση των νόμιμων δυνάμεων του κράτους και εκατοντάδων εθελοντών πολιτών που υπερασπίστηκαν τη Δημοκρατία ενάντια στα τανκς της προδοσίας.

Στις 8.20 το πρωί, ώρα που εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, θα ηχήσουν σειρήνες σε όλες τις πόλεις με το σύνθημα έναρξης συναγερμού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς, θα παραστεί στο καθιερωμένο μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά τη διάρκεια του Πραξικοπήματος προς προάσπιση της νομιμότητας και της Δημοκρατίας, που θα τελεστεί στον Ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στις 8:30π.μ.

Εκδηλώσεις μνήμης διοργανώνουν επίσης κόμματα, δήμοι και οργανώσεις.

Η ιστορία του πραξικοπήματος

Το πρωί της 15ης Ιουλίου 1974 η δράση της στρατιωτικής χούντας των Αθηνών και των συνεργατών στην Κύπρο (EOKA B) κορυφώθηκε ενάντια στον εκλελεγμένο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ και είχε ως στόχο την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης. Με την ενέργεια αυτή, άνοιξε η κερκόπορτα στον τουρκικό Αττίλα και έδωσε στην Τουρκία την αφορμή και την ευκαιρία, που για χρόνια επιζητούσε, για να προωθήσει την επεκτατική πολιτική της σε βάρος της Κύπρου.

Τα τανκς της χούντας των συνταγματαρχών και οι εγκάθετοί τους στην Κύπρο διενήργησαν το πραξικόπημα που είχε ως σύνθημα «Αλέξανδρος εισήλθε νοσοκομείο» με δύο φάλαγγες αρμάτων να εισέρχονται στο οδικό δίκτυο με στόχο την εξουδετέρωση της προεδρικής φρουράς. Η επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο δεν ήταν η μόνη καθώς χτυπήθηκαν και πολλά άλλα νευραλγικά σημεία της πρωτεύουσας.

Διενεργήθηκαν επιθέσεις και σε άλλες πόλεις και πολλά χωριά της Κύπρου για πάταξη της αντίστασης. Χύθηκε αίμα με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Αίμα, που έμελλε να χυθεί με ακόμη πιο τραγικές συνέπειες λίγες μόνο μέρες μετά όταν οι Τούρκοι εισέβαλλαν στο νησί.

Εκείνο το πρωί, ο Μακάριος βρισκόταν στο Προεδρικό Μέγαρο υποδεχόμενος ομάδα Ελληνόπαιδων μαθητών από την Αίγυπτο. Οταν έγινε αντιληπτή η επίθεση φυγαδεύτηκε από συνοδούς του από τη μοναδική αφύλακτη δίοδο, που υπήρχε στα δυτικά του Προεδρικού Μεγάρου,ενώ Προεδρικό, Αρχιεπισκοπή και άλλοι στόχοι πλήττονται από τεθωρακισμένα και τανκ.

Ο Μακάριος κατέφυγε στη Μονή Κύκκου και στη συνέχεια στην Πάφο.

Η ‘είδηση’ περί θανάτου Μακαρίου και το διάγγελμα του από την Πάφο

Ενώ οι πραξικοπηματίες ανάγγελλαν τον Μακάριο νεκρό και το ανακοίνωναν συνεχώς μέσω του ΡΙΚ, ο ίδιος ήταν ζωντανός και απηύθυνε μήνυμα μέσω ενός αυτοσχέδιου ραδιοσταθμού της Πάφου.

Το ΡΙΚ καταλήφθηκε από τους πραξικοπηματίες που ανακοίνωσαν ψευδώς ότι ο Μακάριος είναι νεκρός και ο Νικόλαος Σαμψών ορκίζεται Πρόεδρος.

«Έλληνες, επενέβη σήμερον η Εθνική Φρουρά διά να σταματήσει τον αδελφοκτόνον πόλεμον μεταξύ των Ελλήνων. Πάσα αντίστασις εις την νήσον έχει εκλείψει. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Ο κύριος σκοπός της Εθνικής Φρουράς είναι η επιβολή της τάξεως. Το θέμα είναι εσωτερικό μεταξύ των Ελλήνων και μόνον. Η Εθνική Φρουρά είναι τη στιγμήν αυτήν κυρία της καταστάσεως» μετέδωσαν οι πραξικοπηματίες.

Όμως, ο Μακάριος δεν ήταν νεκρός και απηύθυνε διάγγελμα από ραδιοσταθμό της Πάφου.

«Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, Γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποίος σου ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον συ εξέλεξες διά να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός, όπως η χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποί της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός. Και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημαιοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χούντας, και εφόσον εγώ ζω η Χούντα στην Κύπρο δεν θα περάσει. Ο κυπριακός Ελληνισμός δεν ανέχεται πραξικοπήματα και δικτατορίες. Η Χούντα χρησιμοποίησε τεθωρακισμένα και τανκς για να κάμει πραξικόπημα αλλά η αντίστασις των ανδρών της Προεδρικής Φρουράς , η αντίστασις του λαού μας εσταμάτησεν τα τεθωρακημένα, εσταμάτησεν τα τανκς. Μόνο κατόρθωμα της Χούντας ήτο η κατάληψις του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος για να μεταδίδει από ραδιοφώνου ψευδολογίας και να ομιλεί δήθεν περί κυβερνητικής αλλαγής».

Πέντε μέρες αργότερα η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο σε δύο φάσεις εισβολής, σπέρνοντας τον θάνατο, την καταστροφή και τον αβάστακτο πόνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ