Τη θέση αρχών που τηρεί διαχρονικά η Κίνα υπέρ της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επανέλαβε ο νέος Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο, Yang Yundong κατά την συνάντησή του σήμερα με την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Yang εξέφρασε την εκτίμηση της χώρας του, τόσο για τη διαρκή στήριξη της Κύπρου στην αρχή της «Μίας Κίνας» όσο και για τη συμβολή της στην ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας της Κίνας με την ΕΕ. Τόνισε επίσης ότι, παρά τη γεωγραφική απόσταση, η χώρα του αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις της με την Κύπρο.

Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε ειλικρινή εκτίμηση για τις θέσεις αρχών και τη διαχρονική στήριξη της Κίνας, ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα και στις προσπάθειες επίλυσής του, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Επαναβεβαίωσε, παράλληλα, τη συνεπή θέση της Κύπρου υπέρ της αρχής της «Μίας Κίνας». Σε ό,τι αφορά δε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)–Κίνας, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στην προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε το εξαίρετο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Κίνας, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες συνδέονται με δεσμούς ειλικρινούς φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η Κίνα αποτελεί σημαντικό εταίρο για την Κύπρο και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Πρεσβείας της Κίνας θα συνεχιστεί.

Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκε εκατέρωθεν η σημαντική ώθηση που δόθηκε τα τελευταία χρόνια στις ανταλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ της Κύπρου και της Κίνας σε όλα τα επίπεδα και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσής της, ειδικότερα στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού, με έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης. Έγινε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην κοινή βούληση για εμβάθυνση των σχέσεων και των ανταλλαγών μεταξύ της Βουλής και του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου.

Πηγή: ΚΥΠΕ