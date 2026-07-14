Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι κάτοικοι του Λεωνιδίου στους μοτοσικλετιστές της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, οι οποίοι συνεχίζουν το οδοιπορικό τους με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τις δολοφονίες των ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας, τα 60 μέλη της έφτασαν στην ιστορική κωμόπολη της Τσακωνίας την Παρασκευή 10 Ιουλίου, προερχόμενα από τον Καραβά Κυθήρων, όπου έγιναν δεκτά «σαν φίλοι και αδέρφια».

Το πρωί του Σαββάτου υψώθηκε σε βράχο που δεσπόζει πάνω από το Λεωνίδιο η σημαία του «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ», σε μια συμβολική κίνηση της τοπικής κοινότητας και της Μοτοπαρέας Λεωνιδίου, ως ένδειξη στήριξης στον αγώνα της Κύπρου για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Ακολούθησε εκδήλωση στη «Φάμπρικα Πολιτισμού» του Λεωνιδίου, αφιερωμένη στη μνήμη των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Εμμανουήλ Δολιανίτης, εκπρόσωποι της Μοτοπαρέας Λεωνιδίου, βετεράνοι της ΕΛΔΥΚ και εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Χορωδία Ενηλίκων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, η οποία ερμήνευσε τραγούδια αφιερωμένα στην Κύπρο, καθώς και το Αρχείο Τσακωνιάς.

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η υπογραφή διακήρυξης φιλίας, αλληλεγγύης και κοινής πορείας μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Μοτοπαρέας Λεωνιδίου και της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού. Όπως αναφέρεται, στόχος της συμφωνίας είναι η διατήρηση της μνήμης των δύο ηρώων, η μεταφορά των μηνυμάτων της θυσίας τους στις νεότερες γενιές και η συνέχιση δράσεων για την ανάδειξη του κυπριακού ζητήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, οι μοτοσικλετιστές επισκέφθηκαν το Κοιμητήριο του Πραγματευτή, όπου κατέθεσαν στεφάνι στον τάφο του πεσόντος υποκελευστή της ακταιωρού «Φαέθων», Νικόλαου Πανάγου, ο οποίος σκοτώθηκε το 1964 στον κόλπο του Ξερού της Μόρφου κατά τους τουρκικούς βομβαρδισμούς. Εκεί είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν την κόρη του ήρωα, Μάχη Πανάγου, στην οποία παρέδωσαν αναμνηστικό εκ μέρους της Πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Λεωνίδιο εντάσσεται πλέον στους σταθμούς του οδοιπορικού μνήμης της Πρωτοβουλίας, με τη συνεργασία που εγκαινιάστηκε να αποσκοπεί στη διατήρηση ζωντανής της ιστορικής μνήμης και των αξιών που συμβολίζουν οι δύο ήρωες.

Το οδοιπορικό συνεχίζεται με επόμενους σταθμούς τη Σαλαμίνα Αττικής, τη Ρόδο και το Καστελόριζο.