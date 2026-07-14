Τη θέση ότι η διαδικασία για το Κυπριακό παραμένει αυστηρά εντός του συμφωνημένου πλαισίου της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας επανέλαβε ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Μενέλαος Μενελάου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «πάρα πολύ σημαντικό βήμα» τον διορισμό απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, εκτιμώντας ότι η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Όπως ανέφερε, στόχος είναι «να φτάσουμε το συντομότερο δυνατό στο σημείο στο οποίο να είναι εφικτή η επανέναρξη μιας διαδικασίας συνομιλιών».

Απορρίπτει τις διαρροές για νέα μορφή λύσης

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές που ακολούθησαν το προσχέδιο της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, ο κ. Μενελάου παρέπεμψε στη δημόσια δήλωση της ίδιας, σημειώνοντας ότι «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτά τα οποία κυκλοφορούν».

Όπως τόνισε: «Η προσπάθεια η οποία διεξάγεται είναι για να φτάσουμε στο σημείο στο οποίο να επιτευχθεί επανέναρξη διαδικασίας συνομιλιών εντός του συμφωνημένου πλαισίου που είναι το ομοσπονδιακό πλαίσιο και αυτό και κανέναν άλλον».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι: «Δεν τίθεται θέμα να παρασυρθούμε σε μια κατεύθυνση εξεύρεσης ίσης απόστασης μεταξύ της ομοσπονδίας και των δύο κρατών... δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο να παρεκκλίνουμε από αυτό το ομοσπονδιακό πλαίσιο».



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«Μιλάμε για ένα κράτος»

Σε ερώτηση για το αν τίθεται ζήτημα αποκεντρωμένης μορφής λύσης, ο κ. Μενελάου ήταν κατηγορηματικός.

«Το πλαίσιο είναι το ομοσπονδιακό. Μιλάμε για ένα κράτος, ομοσπονδιακό, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, στο οποίο θα ισχύει πλήρως το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ολόκληρη την επικράτεια».

Ποιες συγκλίσεις θεωρεί δεδομένες

Ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου υποστήριξε ότι οι συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι το Κραν Μοντανά πρέπει να επαναβεβαιωθούν ώστε «να μην ξαναρχίσουμε τη συζήτηση από το μηδέν».



