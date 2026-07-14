Στον τελευταίο σταθμό της πρωτοβουλίας μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, στο Καστελόριζο η κόρη του ήρωα Τάσου Ισαάκ, Αναστασία ανέφερε συγκινημένη στο «Μεσημέρι και Κάτι» πως η πατρίδα χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι εδώ και 30 χρόνια αποτελούν την οικογένεια της.

Συγκεκριμένα σημείωσε ότι τα συναισθήματα εδώ και 30 χρόνια είναι ανάμεικτα. «Η πατρίδα χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους καθαρούς, αγνούς. Αν δεν ήταν, δεν θα ήταν 30 χρόνια εδώ, δίπλα μας».

Συνέχισε λέγοντας ότι «Χρειαζόμαστε ανθρώπους που αγαπούν την πατρίδα αληθινά, με ψυχή, με σεβασμό, με μέτωπο καθαρό Η πρωτοβουλία έχει γίνει οικογένεια μας. Τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Νιώθω μόνο περηφάνεια». Είπε χαρακτηριστικά.