Ο διορισμός νέου Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό αποτελεί, νέα ένδειξη της ίδιας «μεροληπτικής τακτικής απέναντι στον τουρκοκυπριακό λαό», αναφέρει ο Τ/κ τέως ηγέτης Ερσίν Τατάρ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ειδικός Απεσταλμένος που διορίστηκε υπό αυτές τις συνθήκες «δεν έχει καμία νομιμοποίηση για την τουρκοκυπριακή πλευρά και ότι δεν είναι ορθή η συνάντηση με εκπρόσωπο όσων αρνούνται την κυρίαρχη ισότητα και την ίση διεθνή υπόσταση του τουρκοκυπριακού λαού», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης: Προτάσεις Λ. Αρακελιάν για σχέδιο λύσης Κυπριακού: Οι έξι βασικοί πυλώνες

Πηγή: ΚΥΠΕ