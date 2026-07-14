Το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και διερωτάται γιατί η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δεν έκρινε σκόπιμο να ακούσει τις θέσεις του οργανωμένου προσφυγικού κόσμου, ο οποίος εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Παράλληλα, εκφράζουμε την ανησυχία μας για την έλλειψη άμεσης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης του κυπριακού λαού από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν, με διαφάνεια και υπευθυνότητα, το περιεχόμενο των επαφών και των συζητήσεων που αφορούν το μέλλον της πατρίδας μας. Η εμπιστοσύνη οικοδομείται μόνο μέσα από την αλήθεια , την διαφάνεια και την ανάληψη ευθυνών.

Για το Σωματείο μας, παραμένει πρωτίστως το θέμα εισβολής, κατοχής, παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου και βίαιου εκτοπισμού του πληθυσμού , σε συνδυασμό με την ανταλλαγή πληθυσμών που συνετελέσθη με την συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας το1974 και 1975. Η βάση των διεκδικήσεών μας παραμένει το Ψήφισμα 3212 (1974) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ζητεί σεβασμό στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων. Παράλληλα, θεμελιώδη πυλώνα αποτελεί ο πλήρης σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ιστορία μάς επιβάλλει να ενεργούμε με σύνεση. Ας μην επαναλάβουμε τα λάθη των Συμφωνιών Ζυρίχης–Λονδίνου, επιλογές που κατά την άποψή μας, οδήγησαν σε σοβαρές δυσλειτουργίες του κράτους αφού επισημοποίησαν την θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα σε εθνική δηλαδή τουρκική και συνέβαλαν στις τραγικές εξελίξεις που ακολούθησαν. Οι αποφάσεις για το μέλλον της Κύπρου δεν πρέπει να λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες ούτε υπό πιέσεις τρίτων, αλλά με διαφάνεια, σύμφωνα με την βούληση του λαού και με μοναδικό γνώμονα τα δίκαιά του .

Η Αδούλωτη Κερύνεια δίνει αγώνα εδώ και 52 χρόνια και δηλώνει ότι θα συνεχίσει αταλάντευτα να αγωνίζεται για μια δίκαιη, βιώσιμη και δημοκρατική λύση του προβλήματός μας, που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση της πατρίδας μας, την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ασφαλή επιστροφή όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες.