Για θετική εξέλιξη κάνει λόγο ο ΔΗΣΥ, σχετικά με τον διορισμό του Ειδικού Αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο.

Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι το κόμμα διαχρονικά υποστηρίζει την ουσιαστικότερη εμπλοκή της EE.

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Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σημειώνει ως θετική εξέλιξη τον διορισμό Ειδικού Αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο.

Ελπίζουμε ότι η απόφαση αυτή, για διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, θα λειτουργήσει ενισχυτικά στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού.

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Ο Δημοκρατικός Συναγερμός διαχρονικά υποστηρίζει την ουσιαστικότερη εμπλοκή της EE.

Παράλληλα, χαιρετίζουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για επανένωση της Κύπρου στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των αρχών και αξιών της ΕΕ.

Εκφράζουμε την προσδοκία ότι η ευρωπαϊκή εμπλοκή θα συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις.