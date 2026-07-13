Στην εκπαίδευση προσωπικού των κατοχικών δυνάμεων στα κατεχόμενα προχώρησε το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων του ψευδοκράτους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο των εργασιών για την ίδρυση της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων του ψευδοκράτους και την αύξηση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση προσωπικού της λεγόμενης «Διοίκησης Δυνάμεων Ασφαλείας» (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı).

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε πάνω στο τουρκικό περιπολικό πλοίο TCG Karadeniz Ereğli, με στόχο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού που υπηρετεί στα κατεχόμενα.

Η κίνηση εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Άγκυρας να ενισχύσει τις στρατιωτικές υποδομές και τις δυνατότητες των κατοχικών δυνάμεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία προωθεί την αναβάθμιση της στρατιωτικής της παρουσίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.



