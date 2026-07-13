Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ιστορία του εγκλωβισμένου δημοτικού σχολείου στον κατεχόμενο Μπέλλαπαΐς δημιούργησαν μαθητές του δημοτικού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Καταγράφουμε τη Μνήμη» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, καταγράφοντας μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα μετά την τουρκική εισβολή του 1974.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο η εκπαιδευτικός Χλόη Συμεού, η ιδέα γεννήθηκε μέσα από τη γνωριμία τους με το πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών μέσω της δημιουργίας ντοκιμαντέρ. Με την υποστήριξη του λειτουργού του Ινστιτούτου, Γιώργου Κολοκοτρώνη, και την έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου, δύο τμήματα της Ε' τάξης εργάστηκαν επί μήνες για την ολοκλήρωση της παραγωγής.

Κάθε σχολείο επιλέγει το θέμα του ντοκιμαντέρ, αρκεί να σχετίζεται με την ιστορία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον ή άλλα ζητήματα που αφορούν την Κύπρο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιλέχθηκε η άγνωστη, όπως τη χαρακτήρισαν, ιστορία του εγκλωβισμένου σχολείου που λειτούργησε στον Μπέλλαπαΐς την περίοδο 1974-1976, μετά από εισήγηση εκπαιδευτικού του Γ’ δημοτικού σχολείου Αγλαντζιάς που κατάγεται από την κατεχόμενη κοινότητα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι μαθητές εντόπισαν και πήραν συνεντεύξεις από ανθρώπους που είχαν άμεση σχέση με το σχολείο, μεταξύ αυτών την πρώτη δασκάλα, βοηθούς εκπαιδευτικούς και πρώην μαθητές. Η προετοιμασία διήρκεσε αρκετούς μήνες και περιλάμβανε ιστορική έρευνα, αναζήτηση υλικού, μελέτη παλαιών εφημερίδων και καταγραφή προσωπικών μαρτυριών. Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας 35 λεπτών, τιτλοφορείται «Η Άνοιξη σε Αναμονή».

Ο μαθητής Αρτέμης Κουντούρης που συμμετείχε στην παραγωγή εξήγησε ότι ο τίτλος χρησιμοποιείται μεταφορικά, καθώς η άνοιξη συμβολίζει την ελπίδα και την ελευθερία. «Η άνοιξη είναι η πιο όμορφη εποχή του χρόνου που τα λουλούδια ανθίζουν και ο Χριστός ανασταίνεται. Οι Κύπριοι έχασαν τα σπίτια τους, τα χωριά τους, τις πόλεις τους και την ελευθερία τους. Η Κύπρος τώρα είναι σαν τον χειμώνα. Είναι μοιρασμένη, υπάρχει κατοχή και δεν έχουμε την ελευθερία να επιστρέψουμε στα κατεχόμενα χωριά μας. Ακόμα περιμένουμε την άνοιξή μας. Γι' αυτό και στο τέλος του ντοκιμαντέρ πήγαμε στην πράσινη γραμμή στην Παλλουριώτισσα και στολίσαμε το συρματόπλεγμα με λουλούδια για να δώσουμε την υπόσχεσή μας πως θα αγωνιστούμε για να έρθει πίσω η άνοιξή μας», τόνισε.

Στη συνέχεια ο μαθητής Κωνσταντίνος Ανδρέου ανέφερε ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να παλεύουμε για την πατρίδα μας και πως βασικό μήνυμα της παραγωγής είναι πως οι νεότερες γενιές πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους και να μη λησμονούν ότι η πατρίδα περιλαμβάνει ολόκληρη την Κύπρο.