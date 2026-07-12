Στον διορισμό Eιδικού Aντιπροσώπου για το Κυπριακό προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε, η Πρόεδρός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Όσα αναφέρει σε ανάρτηση της στο «X»:

«Διαπιστώνουμε μια ανανεωμένη δυναμική για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των ΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η ευκαιρία αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί. Προσβλέπουμε σε ουσιαστική πρόοδο τους επόμενους μήνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, παρέχοντας κάθε αναγκαία συνδρομή και αξιοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Αύριο θα ορίσουμε τον Ειδικό Αντιπρόσωπό μας για την Κύπρο, ενόψει της εντατικοποίησης της εμπλοκής μας».