Στον Καραβά Κυθήρων έφτασε το οδοιπορικό της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για τους ήρωες Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση τους, οι μοτοσικλετιστές αποβιβάστηκαν από το πλοίο για τα Κύθηρα, με την ιστορία παρούσα καθώς το οδοιπορικό της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού έφτανε στον Καραβά, στις 10 Ιουλίου 2026, και στο επιβλητικό μνημείο για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Το τοπίο θύμιζε τον σκλαβωμένο Καραβά της Κερύνειας, οι λεμονιές και οι ελιές ήταν σαν να μεταφέρθηκαν εκεί για το οδοιπορικό, τριάντα χρόνια μετά τις δολοφονίες των Ισαάκ και Σολωμού.

Μετά την Άνω Κερύνεια Αχαΐας και το Έλος Λακωνίας, οι μοτοσικλετιστές αντάμωσαν με φίλους στον Καραβά των Κυθήρων, το Κέντρο Πολιτισμού, Παράδοσης και Σύγχρονης Τέχνης του οποίου, διατηρεί και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τουρκοκρατούμενου Καραβά. Η πινακίδα του δρόμου αρετής και της οδού Ισαάκ-Σολωμού τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση και οι συμβολισμοί ήταν ξεκάθαροι: Οι δυο Καραβάδες παραμένουν φρούρια της μνήμης, κάστρα της απελευθέρωσης.

Στην παρουσία του πρώην δημάρχου Καραβά της Κερύνειας, κυρίου Γιάννη Παπαϊωάννου, αναφέρθηκαν όσες πληροφορίες έπρεπε για να ολοκληρωθεί ο συμβολισμός και ειδικά η σύνδεση με τον μπουρλοτιέρη αγωνιστή Κωνσταντίνο Κανάρη. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Κανάρης κατέπλευσε με πλοιάριο στον Καραβά της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και πριν τον απαγχονισμό του Εθνομάρτυρα Κυπριανού. Η ιστορική συνέχεια είναι σαφέστατη και η ιστορία ενώνει τους δύο Καραβάδες.

Στη λιτή εκδήλωση, μετά την κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμό απηύθυναν ο κύριος Γεώργιος Κομνηνός, αντιδήμαρχος Κυθήρων και ο κύριος Ζαχαρίας Σουρής, πρόεδρος της κοινότητας του Καραβά Κυθήρων. Τοποθετήθηκαν επίσης πρώην εκπρόσωποι δημοτικών αρχών του Δήμου Κυθήρων και της κοινότητας Καραβά, καθώς και μέλος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού. Η παράδοση της πινακίδας για τον δρόμο της Αρετής και την οδό Ισαάκ-Σολωμού, ολοκλήρωσε τη διαδικασία με την υπόσχεση της τοποθέτησής της, για να θυμίζει πάντα ότι δύο ήρωες του Ελληνισμού θυσιάστηκαν για τις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης.

Ακολούθως, το οδοιπορικό ακολούθησε τη διαδρομή για το ιστορικό Λεωνίδιο και τη Σαλαμίνα της Αττικής, πριν αναχωρήσει, εν πλω, για τη Ρόδο και το Καστελόριζο.