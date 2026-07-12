Ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένει την απεσταλμένη τού ΓΓ του ΟΗΕ στο Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, για να του φέρει τα χαμπάρια από τις επαφές της κυρίως στην Άγκυρα, με ανοικτό το ενδεχόμενο μιας νέας Πενταμερούς, στην Πύλα τα όσα έχουν συμφωνηθεί με τα Ην. Έθνη και τις κατοχικές «αρχές» έχουν εξελιχθεί σε μπούμερανγκ, και σε μια μορφή Κερκόπορτας προς όφελος του Αττίλα.



Όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, δημιουργεί ζητήματα εμπιστοσύνης και ασφάλειας για την περιοχή.



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