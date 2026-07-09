Αίσθηση προκάλεσε ανάρτηση του Προέδρου της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ (Lee Jae-myung), από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καθώς αντί της σημαίας της Τουρκίας εμφανίστηκε η σημαία του ψευδοκράτους.

Η ανάρτηση, που συνοδευόταν από τη φράση «Welcome to NATO» και τα hashtags #NATO, #NATOSummit και #Türkiye, περιλάμβανε φωτογραφία από την επίσημη υποδοχή στην τουρκική πρωτεύουσα. Ωστόσο, στο δεξί μέρος της εικόνας εμφανίζεται η σημαία της αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα αντί της τουρκικής σημαίας.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες απέδωσαν το λάθος στη μεγάλη οπτική ομοιότητα των δύο σημαιών, καθώς αμφότερες έχουν λευκή ημισέληνο και αστέρι σε κόκκινο φόντο.



