Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με αντικείμενο της συζήτησης το χθεσινοβραδινό δείπνο που είχαν με τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους Προέδρους των κομμάτων ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τους ηγέτες των τριών κομμάτων, της Δημοκρατικής Παράταξης, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων, για να τους ενημερώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Αυτή είναι η δεδηλωμένη πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας να συνεχίσει αυτή η παραγωγική, εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τις πολιτικές δυνάμεις, ενόψει της κινητικότητας που παρατηρείται στο Κυπριακό και ενόψει μιας περιόδου που θέλουμε και επιθυμούμε και εργαζόμαστε ώστε αυτή η κινητικότητα να εντατικοποιηθεί ακόμη περισσότερο».

Σε ερώτηση αν συζητήθηκε κάτι πέραν του Κυπριακού, όπως η συμμετοχή δύο εξ αυτών των κομμάτων στην Κυβέρνηση, ο Εκπρόσωπος απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι αποκλειστικό θέμα της συνάντησης ήταν το Κυπριακό.

Πρόσθεσε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πει ότι αναγνωρίζοντας την πολύ σημαντική συμβολή αυτών των τριών πολιτικών δυνάμεων και των ηγετών τους στο Εθνικό Συμβούλιο, τη μακρά πορεία που είχαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Συμβούλιο, ότι θα γίνεται αυτή η παράλληλη ενημέρωση, όπως γίνεται βεβαίως με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. ‘Ηταν βασικό θέμα, κύριο θέμα, μοναδικό θέμα η ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Κυπριακό».

Πέραν τούτου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με αντικείμενο της συζήτησης το χθεσινοβραδινό δείπνο που είχαν με τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών.

Είναι γνωστό, πλέον, αυτό διαφαίνεται μέσα και από τις δηλώσεις των ίδιων των Τούρκων αξιωματούχων, το ενδιαφέρον που η Τουρκία επιδεικνύει στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τουρκίας. Η θέση που με σαφήνεια έχει επικοινωνηθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ότι τα ζητήματα, τα οποία αφορούν, ενδιαφέρουν και επιθυμεί η Τουρκία να δει πρόοδο στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετίζονται άμεσα με την πρόοδο στο Κυπριακό. Οι κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και για να μπορέσει να υπάρξει πρόοδος σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία θέτει η Τουρκία, πρέπει να επιδειχθεί η εποικοδομητική βούληση, η αποφασιστική βούληση της Τουρκίας προς την πρόοδο για το Κυπριακό.

Αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή είναι η θέση που επικοινωνούμε, αυτή είναι η θέση που τα 27 κράτη μέλη και βεβαίως οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικυρώνουν και στηρίζουν από την πρώτη στιγμή».

Ερωτηθείς ποια ήταν η ανταπόκριση των κ.κ. Ερντογάν και Φιντάν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό το οποίο έχει καταστεί κατανοητό, είναι ότι θα συνεχιστεί αυτή η επαφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα. Φαίνεται ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται να υπάρξει πρόοδος στα σημεία, στα οποία ξέρουμε πολύ καλά ποια κεφάλαια είναι αυτά, όμως νομίζω ότι μέσα από τη σαφήνεια των μηνυμάτων τόσο της συνάντησης της προηγούμενης εβδομάδας της Ύπατης εκπροσώπου και των δύο Επιτρόπων, αλλά πολύ περισσότερο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, των ανακοινώσεων και της κοινής επιστολής της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό το μήνυμα πλέον έχει καταστεί σαφές με απόλυτη ευκρίνεια.

Εκείνο που είναι επίσης σημαντικό είναι η στενή στήριξη και η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν καταστήσει σαφή τη στήριξη και τη διάθεση, την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Το έχουμε δει και από την κοινή δήλωση που έχουν εκδώσει σήμερα το πρωί, αλλά και ο ίδιος ως Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και η προσωπική του απεσταλμένη για τη σημασία που αποδίδουν στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντοτε στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα».

Σε ερώτηση αν ο κ. Ερντογάν θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις στο Κυπριακό ή περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει την πρώτη κίνηση προκειμένου να διαφοροποιήσει τη στάση του, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν μπορώ να τοποθετηθώ εκ μέρους του κ. Ερντογάν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αν πράγματι υπήρχε αυτό, το εάν πράγματι η Τουρκία θέλει να δει πρόοδο σε αυτά που θέτει με την έμφαση, την ένταση και τη συχνότητα με την οποία τα θέτει, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει και πρόοδος στο Κυπριακό».

Κληθείς να πει αν επαναβεβαιώθηκε η στήριξη της Τουρκίας στην πρωτοβουλία Γκουτέρες, όπως καταγράφηκε και στο κοινό ανακοινωθέν της κας Κάγια με τον κ. Φιντάν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ϋπάρχει και καταγεγραμμένη η κοινή δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, όπως έχετε πει ακριβώς, με την Ύπατη Εκπρόσωπο και τους δύο Επιτρόπους, στην οποία αναφέρεται η στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει όμως αυτό να διαφανεί στην πράξη. Θα πρέπει η ρητορική τοποθέτηση να μεταφραστεί σε ουσιαστική πρόθεση και αυτό θα αποδειχθεί μέσα από τη σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς. Το έχουμε πει ξανά, αυτός που αναμένεται να κάμψει τη δική του αδιαλλαξία είναι η Τουρκία στη σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου».

Ερωτηθείς αν αυτό είναι ικανοποιητικός λόγος για τη Λευκωσία να άρει τις δικές της ενστάσεις σε σχέση με αυτά που ζητά η Τουρκία, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τουρκίας πλέον και η διασύνδεσή τους με το Κυπριακό καθορίζονται μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, ένα πλαίσιο το οποίο ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει εργαστεί συστηματικά από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του.

Αυτό το πλαίσιο πλέον, το οποίο έχει υιοθετηθεί από τους 27 ηγέτες των κρατών μελών ομόφωνα, είναι μια σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη προσέγγιση της ταυτόχρονης προόδου των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Εάν και εφόσον δούμε ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό, τη σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς, με έμφαση στην ουσία- δεν είναι αυτοσκοπός η σύγκληση μιας πολυμερούς απλώς για τη σύγκληση μιας πολυμερούς- η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με τελικό ορίζοντα ασφαλώς την οριστική επίλυση του Κυπριακού, εκεί, ναι, είμαστε έτοιμοι-το έχουμε πει δημόσια, το έχει πει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας- να γίνουν και απτά βήματα στην πρόοδο των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας».

Σε σχέση με τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων του Λιβάνου και ερωτηθείς αν έχει ζητηθεί κάτι από την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «οι σχέσεις Κυπριακής Δημοκρατίας και Λιβάνου, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, διανύουν τη στενότερη περίοδο που ήταν ποτέ, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Πρόεδρο Αούν. Η Κύπρος διαχρονικά στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, μέσα και από όλα τα φόρα στα οποία συμμετέχουμε, είτε αυτή είναι η ΕΕ, αλλά και σε επίπεδο ΗΕ. Έχουμε πρωτοστατήσει ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και σταθερότητα στον Λίβανο. Στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς επαφής και τη συνδρομή, της οικονομικής ενίσχυσης που ως Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε στην πράξη αποδείξει τη στήριξη μας προς την γειτονική χώρα, προς έναν πολύ στενό εταίρο που είναι ο Λίβανος, στο πλαίσιο αυτών των τακτικών επαφών έγινε αυτή η συνάντηση. Ενημερώθηκε τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου για την κατάσταση στη χώρα. Έχει μεταφερθεί το μήνυμα και από πλευράς μας ότι εκεί και όπου, στον βαθμό που οι δικές μας δυνατότητες που επιτρέπουν, έχουμε ως προτεραιότητα την περιφερειακή ασφάλεια, που σε αυτήν καθοριστική παράμετρος είναι βεβαίως η ασφάλεια και η σταθερότητα του Λιβάνου».