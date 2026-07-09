Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στην οικία Χατζηπαντελή και στον ανεμόμυλο στα κατεχόμενα Λιμνιά Αμμοχώστου, σύμφωνα με τον Συμπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτο Κτωρή.

Ο κ. Κτωρής αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφερόμενος στην οικία Χατζηπαντελή είπε ότι πρόκειται για "μια ξεχωριστή παραδοσιακή οικία, η οποία έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο από το 1971. Η οικία, η οποία ανεγέρθηκε σε διαδοχικές φάσεις, με την πρώτη να χρονολογείται στα τέλη του 18ου αιώνα, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της κυπριακής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής".

Σημειώνει ότι "αυτό που την καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι ότι ενσωματώνει σε δεύτερη χρήση διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη και λιθανάγλυφα, τα οποία πιθανόν να προέρχονται τόσο από τον αρχαιολογικό χώρο της Σαλαμίνας όσο και από κατάλοιπα μεσαιωνικών κτισμάτων, ενώ περιλαμβάνει επίσης παραδοσιακά διακοσμητικά λιθανάγλυφα".

Οι εργασίες, εξήγησε ο κ. Κτωρής, περιλάμβαναν τη συντήρηση και αποκατάσταση της λιθοδομής, της στέγης και των πλινθόκτιστων στοιχείων, τη διατήρηση των ιστορικών λιθαναγλύφων και των αρχιτεκτονικών μελών, την αποκατάσταση των ξύλινων στοιχείων και των δαπέδων, καθώς και τη διαμόρφωση της αυλής και την αποκατάσταση του περιβόλου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε υπό την τεχνική καθοδήγηση της UNDP.

Εξάλλου, ο κ. Κτωρής είπε ότι ολοκληρώθηκαν επίσης οι εργασίες συντήρησης στον ανεμόμυλο των Λιμνιών στην επαρχία Αμμοχώστου.

Ένα μνημείο, σημείωσε, "που μας υπενθυμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της υπαίθρου αντιμετώπιζαν τις δυσκολίες της εποχής, με απλότητα και ευρηματικότητα, αξιοποιώντας τις φυσικές δυνάμεις για να εξασφαλίσουν το ψωμί της οικογένειάς τους. Ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και της ιστορίας της αγροτικής ζωής στη Μεσαορία".

Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν με την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνική υποστήριξη της UNDP.

Πηγή: ΚΥΠΕ