Το ζήτημα της ορθής ορολογίας για το Κυπριακό έθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ και της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Κώστας Μαυρίδης, παρεμβαίνοντας στο τέλος της συζήτησης για το ψήφισμα που αφορά τις γυναίκες που υπέστησαν σεξουαλική βία κατά την τουρκική εισβολή.

Ο κ. Μαυρίδης ζήτησε να διορθωθούν αναφορές που έγιναν κατά τη συζήτηση, τονίζοντας ότι στην Κύπρο δεν πρόκειται για σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ούτε για σύγκρουση μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

«Στην Κύπρο δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Πρόκειται για εισβολή της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης ότι πρόκειται για «την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τουρκία στην Κύπρο».

Καταγγελία για εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σε ξεχωριστή παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Κώστας Μαυρίδης κατήγγειλε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2026 στους χώρους του Κοινοβουλίου από τον Ευρωβουλευτή Ilhan Kyuchyuk.

Σύμφωνα με τον κ. Μαυρίδη, στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως δήθεν «Δήμαρχοι», δημιουργώντας την εντύπωση ότι αποτελούν νόμιμες τοπικές αρχές στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου.

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής χαρακτήρισε το γεγονός «ωμή παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη δεσμευτική νομιμότητα της ΕΕ και την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.