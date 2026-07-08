Την άμεση αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων νομικών και ευρωπαϊκών εργαλείων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των καταζητούμενων για τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού ζήτησε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας, Νικόλας Κωνσταντινίδης, μιλώντας στο Ράδιο Πρώτο.

Ο κ. Κωνσταντινίδης υπενθύμισε ότι τα πρώτα εθνικά εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν το 1996, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν και διεθνείς ειδοποιήσεις της Interpol (Red Notices).

«Τα εθνικά εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1996. Για πάρα πολλά χρόνια παρέμενε στο σκοτάδι η εξέλιξη της υπόθεσης και κατά πόσο τα εντάλματα εξακολουθούσαν να ισχύουν», ανέφερε.

Αυξήθηκαν τα εντάλματα

Επικαλούμενος απάντηση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή τον Νοέμβριο του 2025, ανέφερε ότι σήμερα βρίσκονται σε ισχύ:

οκτώ εντάλματα σύλληψης για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, εκ των οποίων τρία συνοδεύονται από Red Notices της Interpol και πέντε από διεθνείς ειδοποιήσεις Wanted Person Diffusions,

πέντε εντάλματα σύλληψης για τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού, με Red Notices να έχουν εκδοθεί μόνο για δύο από τους καταζητούμενους.

«Δεν έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα»



Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης.

«Δεν έχουν εκδοθεί επειδή δεν έχουμε ζητήσει να εκδοθούν και είναι άξιο απορίας. Αν υπάρχει κάποια διαδικαστική ή τεχνική εξήγηση, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να την παρουσιάσουν στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης είναι νομικά δεσμευτικά για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίθεση με τις ειδοποιήσεις της Interpol, των οποίων η εφαρμογή εξαρτάται από τη συνεργασία κάθε χώρας.

«Θα μπορούσαν να συλληφθούν σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος»

Ο κ. Κωνσταντινίδης επισήμανε ότι, εφόσον εκδοθούν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, τα στοιχεία των καταζητούμενων θα μπορούν να καταχωρηθούν στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (Schengen Information System - SIS).

«Οι αρχές των κρατών-μελών θα είναι υποχρεωμένες να συλλάβουν τα πρόσωπα αυτά και να τα εκδώσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία», τόνισε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι κυπριακές αρχές έχουν πλέον πρόσβαση στο σύστημα SIS και μπορούν να προχωρούν στις σχετικές καταχωρήσεις.

«Υπάρχουν και πολιτικά εργαλεία»

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας υπογράμμισε ότι, πέρα από τα νομικά μέσα, η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να αξιοποιήσει και πολιτικές και διπλωματικές πιέσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Υπάρχουν πέραν από τα νομικά εργαλεία και πολιτικά εργαλεία, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης... εναπόκειται στις διπλωματικές και πολιτικές προσπάθειες της Δημοκρατίας να ασκήσει πίεση, ώστε να πετύχουμε το ζητούμενο που είναι η δικαίωση», είπε.

Υπενθύμισε την καταδίκη της Τουρκίας από το ΕΔΑΔ

Ο κ. Κωνσταντινίδης υπενθύμισε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία το 2008 για τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, κρίνοντας ότι παραβίασε το δικαίωμα στη ζωή.

Όπως σημείωσε, το Δικαστήριο απέδωσε τις δολοφονίες σε «πράκτορες (agents) της τουρκικής κυβέρνησης», γεγονός που καθιστά την Τουρκία υπεύθυνη σε διεθνές επίπεδο.

«Αυτό, όμως, δεν απαλλάσσει τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς, για τους οποίους εξακολουθεί να επιδιώκεται η σύλληψη και η προσαγωγή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας», κατέληξε.



Τα ονόματα των δολοφόνων Ισαάκ-Σολωμού



Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Νοεμβρίου 1996, η Κυπριακή Αστυνομία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ εναντίων των:

Χασίμ Γιλμάζ, εποίκου και πρώην στελέχους της ΜΙΤ (τουρκική ΚΥΠ)

Νεϊφέλ Μουσταφά Εργκούν, εποίκου από την Τουρκία και αστυνομικού του ψευδοκράτους

Πολάτ Φικρέτ Κορελί, Τουρκοκύπριου από την Αμμόχωστο

Μεχμέτ Μουσταφά Αρσλάν, τούρκου εποίκου και επικεφαλής των «Γκρίζων Λύκων» στα Κατεχόμενα

Ερχάν Αρικλί, τούρκου εποίκου από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο Αρικλί συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2012 στο Κιργιστάν, αλλά αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν πιέσεων του Τουρκίας.



Για τους δολοφόνους Σολωμού η Κυπριακή Αστυνομία, βασιζόμενη σε οπτικό υλικό (τηλεοπτικό και φωτογραφικό), κατόρθωσε να αναγνωρίσει τους δράστες της δολοφονίας Σολωμού κι εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τους:

Κενάν Ακίν, υπουργό Γεωργίας του ψευδοκράτους.

Ερντάλ Χατζιαλί Εμανέτ, επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων στα κατεχόμενα.

Ατίλα Σαβ, επικεφαλής της αστυνομίας των Κατεχομένων.

Χασάν Κουνταξί, υποστράτηγο των κατοχικών δυνάμεων.

Μεχμέτ Καρλί, ταξίαρχο των κατοχικών δυνάμεων.