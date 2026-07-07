Οι τελευταίες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις καλές υπηρεσίες και την UNFICYP διαστρεβλώνουν για ακόμη μία φορά την πραγματικότητα στην Κύπρο, αναφέρει η ΕΔΕΚ, κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας της εντύπωσης ύπαρξης δύο «οντοτήτων» που καλούνται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ τους.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι στην Έκθεση Καλών Υπηρεσιών, ο ΓΓ εκφράζει δυσαρέσκεια για τη μη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων και προτρέπει στην αύξηση του «ενδοκυπριακού εμπορίου» και της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ενώ, όπως υποστηρίζει, παραμερίζει τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή ως την πηγή του προβλήματος. Παράλληλα, σημειώνει ότι, ενώ γίνεται αναφορά στην ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, τίθεται ως προϋπόθεση η εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Αναφερόμενη στην έκθεση για την UNFICYP, η ΕΔΕΚ εκφράζει διαφωνία με αυτό που χαρακτηρίζει ως εξίσωση των ενεργειών της τουρκικής πλευράς στην ουδέτερη ζώνη με τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ απορρίπτει επίσης την εισήγηση του ΓΓ του ΟΗΕ προς τις δύο πλευρές να διερευνήσουν μηχανισμούς για άμεση στρατιωτική επαφή. Σύμφωνα με την ΕΔΕΚ, επαναλαμβάνεται η φιλοσοφία της εξίσωσης «του θύτη με το θύμα».



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Πηγή: ΚΥΠΕ