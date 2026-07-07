Έχουν ταυτοποιηθεί 1.100 αγνοούμενοι από τον επίσημο δικοινοτικό κατάλογο και 250 πεσόντες, ενώ πρόσφατα εντοπίστηκαν 2 αγνοούμενοι στην Κυρά Μόρφου, 2 στη Λάπηθο και 2 στο Λευκόνοικο ανέφερε την Τρίτη ο Λεωνίδας Παντελίδης, Ε/κ εκπρόσωπος στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, η οποία εξέτασε αυτεπάγγελτα τις εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων.

Ο κ. Παντελίδης είπε, ακόμη, ότι πέρυσι πραγματοποιήθηκαν 129 ανασκαφές. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 8 συνεργεία, εκ των οποίων τα 7 στα κατεχόμενα, σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Προεδρίας, Μάριος Χαρτσιώτης, είπε ότι από τους 1.619 Ε/κ αγνοουμένους έχουν ταυτοποιηθεί οι 859, ενώ εκκρεμούν 760 ταυτοποιήσεις. Από τους 859 ταυτοποιημένους, οι 803 ταυτοποιήθηκαν από τη ΔΕΑ και οι 56 από την Κυπριακή Δημοκρατία, σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι από τους 77 Ελλαδίτες αγνοουμένους, έχουν ταυτοποιηθεί οι 40, ενώ από τους 40 αγνοουμένους της περιόδους 1963-64, ταυτοποιήθηκαν οι 18.

Πηγή: ΚΥΠΕ