Την ιδιαίτερη πολιτική σημασία που έχουν οι αναφορές του ΓΓ του ΟΗΕ στην ΕΕ και στην στήριξη της στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, τόνισε αρμόδια πηγή στο ΚΥΠΕ κληθείσα να σχολιάσει τις Εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ για τις Καλές του Υπηρεσίες και για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

«Αυτό που ξεχωρίζει και έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία είναι οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ειδικότερα, στη σημασία της στήριξης της ΕΕ στις προσπάθειες του ΓΓ ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού», ανέφερε η πηγή.

Οι αναφορές αυτές, πρόσθεσε, «επιβεβαιώνουν μια σταθερή και συνειδητή επιδίωξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη από την πρώτη στιγμή: την ενεργότερη και ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και προς ενίσχυση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα».

Σε σχέση με την αναφορά του ΓΓ του ΟΗΕ για «παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο», ανέφερε ότι «ο Γενικός Γραμματέας βλέπει παράθυρο ευκαιρίας. Αυτή είναι και η δική μας ανάγνωση και οφείλεται στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από πλευράς μας από την πρώτη στιγμή».

«Από την πρώτη στιγμή εργαζόμαστε ώστε να δημιουργηθεί αυτό το παράθυρο και να αξιοποιηθεί πλήρως, με σοβαρότητα, συνέπεια και προσήλωση στον στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας», συνέχισε η αρμόδια πηγή.

Οι εκθέσεις επιβεβαιώνουν, την ίδια ώρα, είπε, τη συνέχιση της εμπλοκής του Γενικού Γραμματέα για την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού και καταγράφουν ως θετική εξέλιξη την εντατικοποίηση του διαλόγου ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Σε ό,τι αφορά τα Βαρώσια, τόνισε ότι οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα είναι «σαφείς και σημαντικές», προσθέτοντας ότι ο ΓΓ ΟΗΕ δηλώνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και επαναλαμβάνει ότι η θέση των Ηνωμένων Εθνών παραμένει αναλλοίωτη.

Σημείωσε ότι η αναφορά στα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην ανάγκη συμμόρφωσης με αυτά «επιβεβαιώνει ότι το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου παραμένει ξεκάθαρο και δεσμευτικό. Καμία ενέργεια που δημιουργεί νέα τετελεσμένα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», κατέληξε η ίδια πηγή που μίλησε στο ΚΥΠΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ