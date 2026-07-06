Δήλωση της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα και γύρο πολιτικών παρεμβάσεων υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατά της κατοχής, πριν το τέλος της Ολομέλειας Ιουλίου, ζήτησε ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ - ECR Γεάδης Γεάδη.

Ο κ. Γεάδη αναφέρθηκε στο γεγονός ότι φέτος το καλοκαίρι «κάποιοι θα βρίσκονται με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουν να τα ψάχνουν», σημειώνοντας ότι με ακόμη μία Ολομέλεια Ιουλίου, προστίθεται ένας ακόμη χρόνος στις πλάτες της Κυπριακής Δημοκρατίας «από εκείνο το μαύρο καλοκαίρι του ’74, όταν οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις εισέβαλαν στο νησί».

«Καταθέτω προφορικά το αίτημά μου, που πρέπει να καταχωριστεί, ώστε πριν την ολοκλήρωση των εργασιών της Ολομέλειας του Ιουλίου να πραγματοποιηθεί δική σας δήλωση [απευθυνόμενος στην Πρόεδρο του ΕΚ], καθώς και ένας γύρος πολιτικών παρεμβάσεων, που θα επιβεβαιώνει τη στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα στέλνει σαφές μήνυμα ότι δεν ξεχνούμε την κατοχή ευρωπαϊκών εδαφών και δεν συμβιβαζόμαστε με παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο κ. Γεάδη.

Πηγή: ΚΥΠΕ