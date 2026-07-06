Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν από τη δολοφονία του Τουρκοκύπριου δημοσιογράφου Κουτλού Ανταλί, ο οποίος έπεσε νεκρός στις 6 Ιουλίου 1996 έξω από το σπίτι του. Σε εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στον τάφο του, επαναλήφθηκε το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης και αποκάλυψη των δραστών.

Στην εκδήλωση που διοργάνωσαν το «ίδρυμα Κουτλού Ανταλί» και η εφημερίδα «Γενί Ντουζέν» παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι, «βουλευτές», εκπρόσωποι οργανώσεων και πλήθος κόσμου.

Ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ χαρακτήρισε τη δολοφονία ως προσπάθεια φίμωσης του Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι παρά την παρέλευση των δεκαετιών, η υπόθεση δεν διαλευκάνθηκε, καθώς δεν υπήρξε ουσιαστική πολιτική βούληση. Από την πλευρά της, η Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι είπε ότι όσο η υπόθεση παραμένει άλυτη, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί, επισημαίνοντας ότι το «σκοτάδι» που κάλυψε το έγκλημα παραμένει.

Η κόρη του, Ιλ Ανταλί, σε φορτισμένο κλίμα, υπογράμμισε ότι η παραγραφή των αδικημάτων αποτελεί «συνεργό» του εγκλήματος και όχι στοιχείο του δικαίου. Σημείωσε δε ότι ο τάφος του πατέρα της αποτελεί πλέον «μετερίζι δικαιοσύνης» και όχι απλώς χώρο πένθους.

Κατά την εκδήλωση, εκπρόσωποι δημοσιογραφικών οργανώσεων κατήγγειλαν την αδράνεια των «αρχών» και υπογράμμισαν ότι η απουσία δικαιοσύνης διαβρώνει το κοινωνικό αίσθημα. Παράλληλα, το Κόμμα Ενωμένης Κύπρου» (ΚΕΚ) εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας εκ νέου για την παραπομπή των ενόχων στη δικαιοσύνη, υπενθυμίζοντας τις αποκαλύψεις για τη φύση του εγκλήματος που ήρθαν στο φως τα τελευταία χρόνια.

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Πηγή: ΚΥΠΕ