Για μια διαδρομή μνήμης, τιμής και πολλών συμβολισμών αναχωρεί το μεσημέρι της Τρίτης 7 Ιουλίου από το λιμάνι της Λεμεσού η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού. Μοτοσικλετιστές και άλλα μέλη της Πρωτοβουλίας προγραμματίζεται να αναχωρήσουν το μεσημέρι με προορισμό τον Πειραιά και με τις μοτοσικλέτες έτοιμες για ένα μεγάλο οδοιπορικό σε συμβολικούς σταθμούς της Ελλάδας.

Τριάντα χρόνια μετά τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, οι μοτοσικλετιστές στέλνουν μήνυμα ενότητας του Ελληνισμού, με σταθμούς την Άνω Κερύνεια Αχαΐας, τον Καραβά Κυθήρων, τη Σαλαμίνα Αττικής, αλλά και τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Τοποθεσίες που θυμίζουν τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, που είδαν εκείνο τον Αύγουστο ο Τάσος και ο Σολωμός και η μεγάλη πορεία του 1996 που δεν ολοκληρώθηκε.

Κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, ονοματοδοσίες οδών Ισαάκ-Σολωμού, ενώ υπάρχει συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία που περιμένει με χαρά τους μοτοσικλετιστές. Μεγάλη στιγμή θα είναι η άφιξη της πορείας στο ακριτικό Καστελόριζο, το οποίο συμβολίζει την επιμονή του Ελληνισμού και τη διαρκή του επιβίωση σε μια τόσο δύσκολη τοποθεσία. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση στο Σπίτι της Κύπρου, με τη συμβολή της κυπριακής πρεσβείας, ενώ αντιπροσωπεία των μοτοσικλετιστών θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στην πορεία θα συμμετέχει όπως πάντα η μητέρα του Τάσου Ισαάκ, κυρία Τασούλα, η κόρη του Αναστασία και οι αδερφές του, ενώ την ευχή του έδωσε και ο πατέρας του Σολωμού Σολωμού, κύριος Σπύρος. Με την επιστροφή τους στην Κύπρο, οι μοτοσικλετιστές θα μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο για να επαναλάβουν στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης για τους καταζητούμενους ως δολοφόνους των Ισαάκ και Σολωμού και το αίτημα για κινητοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τριάντα χρόνια μετά.