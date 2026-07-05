Η μεγαλύτερη εθνική πρόκληση εδώ και 52 χρόνια είναι η άρση της τουρκικής κατοχής και η επανένωση της νήσου, ανέφερε ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνος Κόλλιας, σε ομιλία του στο ετήσιο μνημόσυνο Αρχιεπισκόπoυ Κυπριανού στην εκκλησία της Φανερωμένης στη Λευκωσία.

Στην ομιλία του, αφού αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπογράμμισε ότι το μήνυμα που «πρέπει να είναι πάντα ηχηρό και να παραμένει το ίδιο καθαρό» είναι πως «η ιστορική μνήμη ενισχύεται και δικαιώνεται όταν συνδέεται με τις προκλήσεις του παρόντος. Η 9η Ιουλίου στέλνει, λοιπόν, σήμερα αυτά τα δύο διαχρονικά μηνύματα σε όλους μας».

«Σήμερα, περισσότερο από δύο αιώνες από την Επανάσταση του '21, οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου, σχέσεις αδελφικές, επιβεβαιώνονται και ενισχύονται», είπε, προσθέτοντας ότι «εν μέσω μεγάλων διεθνών προσκλήσεων και μεγάλης ρευστότητας και αστάθειας, εν μέσω δύσκολων περιφερειακών συνθηκών, Ελλάδα και Κύπρος επιτυγχάνουμε συμπορευόμενοι να αποτελούμε αξιόπιστους παράγοντες σταθερότητας και προόδου».

Σε ό,τι αφορά το κυπριακό πρόβλημα, σημείωσε πως η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες του ΓΓ των ΗΕ και της κυπριακής Κυβέρνησης για την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διεκόπησαν. «Στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού, στη βάση αυτών που προβλέπουν τα Ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και οι Αρχές και Αξίες της Ε.Ε. της οποίας, άλλωστε, αποτελούμε μέρος», είπε, «για την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών Αρχών σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας προς όφελος όλων των νομίμων κατοίκων της, για μία Κύπρο χωρίς εγγυήσεις και παρεμβατικά δικαιώματα, θα συνεχίσουμε να εργαζόμασθε αταλάντευτα».

Αναφερόμενος στα ιστορικά γεγονότα και τους εθνομάρτυρες της 9ης Ιουλίου 1821, σημείωσε ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής ιστορίας. Επεσήμανε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός τιμάται εξίσου «ως μάρτυρας του λαού και της ελευθερίας, αλλά και ως εμπνευστής και ηγήτορας των Γραμμάτων και της Παιδείας».

«Στην Επανάσταση του 21, λοιπόν, η Κύπρος ήταν ενεργά παρούσα, προσφέροντας μέσα και εφόδια, αλλά και εθελοντές», συνέχισε ο Πρέσβης, προσθέτοντας ότι «αυτήν την ενεργό παρουσία των Ελλήνων της Κύπρου στον αγώνα για την ελευθερία πλήρωσε, τελικά, ο ίδιος προσωπικά ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός στις 9 Ιουλίου 1821».

«Η θυσία του, καθώς και των Μητροπολιτών Κιτίου Μελέτιου, Πάφου Χρύσανθου, Κυρηνείας Λαυρέντιου, του Ηγουμένου Κύκκου Ιωσήφ, του Ηγουμένου Σταυρού Ομόδους Δοσίθεου, του Αρχιδιακόνου Μελέτιου και πολλών άλλων κληρικών και λαϊκών, είναι η επιβεβαίωση της μεγαλύτερης και υψηλότερης εθνικής πίστης σε ιδανικά», είπε ο κ. Κόλλιας, καταλήγοντας ότι η 9η Ιουλίου είναι μία ιστορική ημέρα για την Κύπρο και την Ελλάδα «γιατί αποτελεί κεντρικό σημείο όπου συναντώνται ο ελληνισμός με την ορθοδοξία και την Εκκλησία της Κύπρου, σε μία συνάντηση με διπλό διαχρονικό μήνυμα: τον αγώνα για πανανθρώπινα ιδανικά, για αξίες σταθερές. τις αξίες της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης, της Παιδείας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αξίες πάντα επίκαιρες, παντού και ιδιαίτερα εδώ στην Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ