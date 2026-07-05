Τούμπα επιδιώκει να φέρει και πάλι η Τουρκία το Κυπριακό και δη στο θέμα της ασφάλειας μέσω του ΝΑΤΟ.

Εκείνο που η Άγκυρα θέλει να δημιουργήσει είναι συνθήκες, κατά τρόπον ώστε, είτε πριν είτε μετά τη λύση του Κυπριακού, να τεθεί η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, κάτω από τον επιχειρησιακό έλεγχο του ΝΑΤΟϊκού Πολυεθνικού Στρατηγείου των Αδάνων.

Το εν λόγω στρατηγείο, του οποίου την έγκριση ζητά η Άγκυρα, θα είναι μεν πολυεθνικό, αλλά θα τελεί κάτω από τουρκική διοίκηση. Η Άγκυρα διεκδικεί τη λειτουργία ακόμη ενός στρατηγείου στην Κωνσταντινούπολη. Εάν δει κάποιος τον χάρτη, τα στρατηγεία εντός Τουρκίας θα καλύπτουν τον χώρο της «Γαλάζιας Πατρίδας» μέσω ΝΑΤΟ. Ένα στην Κωνσταντινούπολη, το άλλο στη Σμύρνη, που ήδη λειτουργεί, και το τρίτο στα Άδανα, που καλύπτει την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής στη Μέση Ανατολή.

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