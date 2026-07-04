Δεν συμβιβαζόμαστε με τα τετελεσμένα της κατοχής, ούτε αποδεχόμαστε τη διχοτόμηση ως λύση, δήλωσε το Σάββατο ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, στο περιθώριο της εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τους πεσόντες του 1974, που διοργάνωσε ο Δήμος Σερρών και οι παροικιακές οργανώσεις, στην Πλατεία Πεσόντων και Αγνοουμένων Πολεμιστών 1974, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Ιωάννου εξέφρασε ιδιαίτερη συγκίνηση για τη σεμνή τελετή, κατά την οποία τιμήθηκαν όσοι έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία, από τις Σέρρες, την Ελλάδα και την Κύπρο. «Πενήντα δύο χρόνια μετά, ο κυπριακός ελληνισμός εξακολουθεί να βιώνει τις τραγικές συνέπειες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Πενήντα δύο χρόνια μετά, οι πρόσφυγες δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες. Οι συγγενείς εξακολουθούν να αγωνιούν και να αναμένουν την εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων τους. Είναι μια ανοικτή πληγή για το κυπριακό ζήτημα. Τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται», ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών.

«Παρόλα τα εμπόδια, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλη την απογοήτευση, ο κυπριακός ελληνισμός συνεχίζει να αγωνίζεται για απελευθέρωση. Δεν συμβιβαζόμαστε με τα τετελεσμένα της κατοχής, ούτε αποδεχόμαστε τη διχοτόμηση ως λύση. Η θέση μας είναι σταθερή και αμετάβλητη. Στόχος μας είναι η απελευθέρωση, η επανένωση της Κύπρου, η απαλλαγή από τα κατοχικά στρατεύματα και τις αναχρονιστικές εγγυήσεις», υπογράμμισε.

Σε αυτή την πορεία, είπε, «πέρα από τη στήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και τη διεθνή κοινότητα, πάνω από όλα έχουμε τη διαχρονική, την αμέριστη, την ακλόνητη συμπαράσταση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, ο οποίος για 52 τόσα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου».

Οπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, κληθείς να σχολιάσει τη σημασία της αποστολής της ελληνικής φρεγάτας στην Κύπρο τον περασμένο Μάρτιο, ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι εκτός από το αίσθημα υπερηφάνειας που βιώσαμε ως Έλληνες Κύπριοι, η πράξη αυτή είχε ουσιαστικό στόχο και αποστολή να προασπιστεί τον κυπριακό ελληνισμό έναντι πιθανών επιθέσεων. «Άρα εκτός από τη συμβολική αξία, είχε και πρακτική συμβολή στην υπεράσπιση και στην αμυντική θωράκιση της Κύπρου», ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Αναφέρεται τέλος πως ερωτηθείς αν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα όσα δημοσιεύονται περί συνεργασίας Τουρκίας και Αιγύπτου το τελευταίο διάστημα και αν μια τέτοια εξέλιξη θα αλλάξει τους συσχετισμούς στη Μεσόγειο, ο κ. Ιωάννου δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι, που, όπως είπε, αυτή τη στιγμή είναι απλώς εικασίες.

Ο ΥΠΕΣ μετέβη την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη όπου εκπροσωπεί την Κυβέρνηση στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται επ΄αφορμή των επετείων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής από το Γενικο Προξενείο της Δημοκρατίας, τα οργανωμένα σύνολα Κυπρίων αποδήμων και τοπικές αρχές. Αύριο ο κ. Ιωάννου θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά το πραξικόπημα και την εισβολή που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ