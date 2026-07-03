Στην ελληνοκυπριακή πλευρά απέδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, το αδιέξοδο στην επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι, παρά τη συμφωνία Άγκυρας και Βρυξελλών, η στάση της Λευκωσίας εμποδίζει την πρόοδο.

Σε συνέντευξη του στο CNN Turk, ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε στις επαφές που είχε στην Άγκυρα η υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούμενη από τρεις Επιτρόπους.

Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες τόσο με τον ίδιο όσο και με άλλους Υπουργούς, ενώ έγιναν δεκτοί και από τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

«Ήταν σημαντικό να ακούσουν από το στόμα του Προέδρου μας, από την υψηλότερη αρχή, ποια είναι η προοπτική της Τουρκίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες είναι οι προσδοκίες μας», δήλωσε.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι ούτε η Άγκυρα ούτε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι ικανοποιημένοι από τη στασιμότητα στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

«Η Τελωνειακή Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να εκσυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί και να επικαιροποιηθεί. Σε αυτό το θέμα και οι δύο πλευρές συμφωνούν», ανέφερε.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η διαδικασία προσκρούει στη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Υπάρχει ένα ζήτημα που προκαλεί εμπλοκή: η στάση που έχει λάβει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Αντιμετωπίζουν προβληματικά πεδία ως προς το πώς θα το ξεπεράσουν αυτό», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, αναφερόμενος στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Εξέφρασε την άποψη ότι καταγράφεται μια περιορισμένη αναζωογόνηση των σχέσεων της Τουρκίας με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικαλούμενος τις συχνές επισκέψεις και επαφές Ευρωπαίων Επιτρόπων στην Άγκυρα.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι για να υπάρξουν «μεγαλύτερα, απτά και στρατηγικά αποτελέσματα», η ΕΕ θα πρέπει να λάβει αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας της.

«Στην Τουρκία δεν υπάρχει πρόβλημα πρόθεσης ή βούλησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιλύσει ζητήματα που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων βάσει ομοφωνίας στο εσωτερικό της.

Αναφέρθηκε και στο αίτημα της Άγκυρας για απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου για τους Τούρκους πολίτες.

Όπως είπε, η Τουρκία πρέπει να ολοκληρώσει ακόμη «πέντε ή έξι» βήματα, ορισμένα από τα οποία απαιτούν την ψήφιση νόμων από την τουρκική Εθνοσυνέλευση.

«Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοτικό κεκτημένο. Υπάρχει επίσης μια πλατφόρμα την οποία συντονίζει ο κύριος Τζεβντέτ. Λάβαμε τη σχετική έγκριση από τον Πρόεδρό μας και θα προσπαθήσουμε να τα υλοποιήσουμε. Πρέπει να περάσουν κάποιοι νόμοι από τη Βουλή», δήλωσε.

Ο Φιντάν παραδέχθηκε ότι η Άγκυρα έχει ακόμη υποχρεώσεις να εκπληρώσει, σημειώνοντας παράλληλα ότι, μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης απελευθέρωση των θεωρήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βελτιώσει τη διαχείριση των αιτήσεων από την Τουρκία.

Είπε ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως έχουν διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων.

Σε σχόλιο της δημοσιογράφου ότι δεν είναι καθόλου έτσι, ο Φιντάν συμφώνησε ότι η εικόνα που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή πλευρά δεν ανταποκρίνεται στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι πολίτες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση του εισοδήματος και των διεθνών επαφών στην Τουρκία έχει ενισχύσει τη ζήτηση για ταξίδια στην Ευρώπη για εκπαίδευση, εμπόριο, εργασία, τουρισμό και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική θεωρήσεων των ευρωπαϊκών χωρών γίνεται ολοένα και περισσότερο συγκεντρωτική και γραφειοκρατική.

Πηγή: ΚΥΠΕ