Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, ο κ. Γιάννος Δημητρίου μίλησε εκ μέρους της επιτροπής συγγενών αγνοουμένων Άσσιας, σχετικά με το αίτημα τους για άνοιγμα του Δικώμου έτσι ώστε να βρεθούν τα οστά των αγνοουμένων και να μπορέσουν οι συγγενείς των να πραγματοποιήσουν τις κηδείες με σεβασμό.

Αναφέρει ότι πολλά περιστατικά ήταν ιδιαίτερα ακραία, λέγοντας ότι άνθρωποι κλήθηκαν να δουν ακόμα και ένα οστό δύο εκατοστών του συγγενή τους, πάρα πολλοί το θεώρησαν ύβρη να κάνουν κηδείες με θραύσματα οστών. Προσθέτει ότι θέλουν να ανοιχτεί ο χώρος και να ανευρεθούν τα οστά, λέγονατς ότι όλα αυτα τα τεμάχια που στάλθηκαν σταδιακά ήταν απαίτηση δική τους.

Ο κ. Χριστόφορος Σκαρπάρης, κοινοτάρχης της Άσσιας, πρόσθεσε ότι μεθοδευμένα η Τουρκική πλευρά θέτει προσκόμματα για να αποπροσανατολίσει τις προσπάθειες της διερευνητικής επιτροπής αγνοουμένων απο το ζήτημα του ανοίγματος του σκυβαλότοπου Δικώμου και πιστεύουν ότι ίσως να επιδιώκουν την συγκάλυψη και άλλων μετακινήσεων που πιθανόν να έγιναν στο σημείο, όπως ο ίδιος σημείωσε.

Ο κ. Δημητρίου αναφέρει επίσης, ότι διεκδικούν σταθερα τα αυτονόητα και τονίζει ότι δεν μπορούν να διανοηθούν πως η ΔΕΑ θα γυρίσει την πλάτη σε μια υπόθεση που αφορά 70 άμαχους πολίτες, με συγκεκριμένη μαρτυρία, με παραδοχές βάση ερευνών και στοιχεία. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα προσκόμματα όπως ο ίδιος ανέφερε, τα οποία θέτει η Τουρκική πλευρά, η οποία δεν θέλει να ανοίξει το Δίκωμο για τους δικούς της λόγους.

Ο κ. Σκαρπάρης, δηλώνει ότι θέλει το θέμα των αγνοουμένων να τεθεί ως ξεχωριστό θέμα στα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Υπογραμμίζει, ότι αν αναζητούμε μια λύση στην οποία θα συγκατατεθούμε όλοι και θα ζήσουμε ειρηνικά θα πρέπει αυτά τα ανθρωπιστικά ζητήματα που βαρύνουν τις σχέσεις μας να φύγουν από το προσκήνιο.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Πρωτοσέλιδο: