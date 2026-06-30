Κυπριακό, περιφερειακά θέματα και τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών για θέματα Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου, Στίβεν Ντάουτι, με τον κ. Κόμπο να χαρακτηρίζει τη συνομιλία τους "εποικοδομητική".

Σε ανάρτησή του στο Χ την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι συζήτησε με τον κ. Ντάουτι τρέχοντα περιφερειακά ζητήματα και τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου, "χτίζοντας πάνω στη μακροχρόνια συνεργασία μας".

Ο κ. Κόμπος ανέφερε, επίσης, ότι ενημέρωσε τον Υφυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό.