Σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής των ΗΠΑ, Νικόλ Μαλλιωτάκη, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση της Άγκυρας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής υποστήριξε ότι ο Ερντογάν «έχει ευθυγραμμιστεί με το Ιράν και τη Ρωσία», ενώ κατηγόρησε την Τουρκία ότι παρέχει καταφύγιο στη Χαμάς.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τουρκία είναι «το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία».

Η κ. Μαλλιωτάκη αναφέρθηκε επίσης στις υπερπτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά, τις οποίες χαρακτήρισε παράνομες, ενώ τόνισε ότι η Τουρκία «συνεχίζει να κατέχει παράνομα τμήμα της Κύπρου».

Τέλος, κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι έχει ζητήσει την καταστροφή του Ισραήλ και ότι έχει υπονομεύσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του ISIS.



