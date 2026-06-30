Σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής των ΗΠΑ, Νικόλ Μαλλιωτάκη, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση της Άγκυρας.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής υποστήριξε ότι ο Ερντογάν «έχει ευθυγραμμιστεί με το Ιράν και τη Ρωσία», ενώ κατηγόρησε την Τουρκία ότι παρέχει καταφύγιο στη Χαμάς.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τουρκία είναι «το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία».
Η κ. Μαλλιωτάκη αναφέρθηκε επίσης στις υπερπτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά, τις οποίες χαρακτήρισε παράνομες, ενώ τόνισε ότι η Τουρκία «συνεχίζει να κατέχει παράνομα τμήμα της Κύπρου».
Τέλος, κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι έχει ζητήσει την καταστροφή του Ισραήλ και ότι έχει υπονομεύσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του ISIS.
Erdogan has aligned itself with Iran and Russia, harbors Hamas & is the only NATO member to not sanction Russia. He also has directed illegal military jet overflights above the Greek Islands, is illegally occupying a part of Cyprus, has called for the destruction of Israel and… pic.twitter.com/XeK5Gj7syk— Rep. Nicole Malliotakis Office (@RepNicole) June 29, 2026