Τις ετήσιες εκθέσεις της σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή και του Προγράμματος Βοήθειας για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα δημοσίευσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ για την επανένωση της Κύπρου μέσω της ενίσχυσης των διακοινοτικών δεσμών και της στοχευμένης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Έκθεση για την Πράσινη Γραμμή του 2025 αποκαλύπτει ένα ιστορικό υψηλό 7,79 εκατομμυρίων εγκεκριμένων διελεύσεων, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες συνδέσεις μεταξύ των ελληνοκυπριακών και των τουρκοκυπριακών κοινοτήτων. Εν τω μεταξύ, οι παράτυπες διελεύσεις συνεχίζουν την πτωτική τους τάση, μειούμενες σε 2.433. Για να διευκολύνει περαιτέρω την κυκλοφορία, η ΕΕ χρηματοδότησε τα έργα επέκτασης στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομέτιου, αυξάνοντας τη χωρητικότητα σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία ελέγχου του νησιού.

Εξάλλου, η Έκθεση του Προγράμματος Βοήθειας του 2025 περιγράφει τις προσπάθειες για την υποστήριξη της επανένωσης της Κύπρου μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών. Με 33,7 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν το 2025, το πρόγραμμα συνέχισε να βελτιώνει τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και καλής διαβίωσης των ζώων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσων μέτρων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της επιδημίας αφθώδους πυρετού τον Δεκέμβριο του 2025. Επιπλέον, οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ σε υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, ενεργειακή απόδοση, ποιότητα αέρα και παρακολούθηση θορύβου συνέχισαν να βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και σε ολόκληρο το νησί.

Επιπλέον σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, 142 Τουρκοκύπριοι σπούδασαν σε πανεπιστήμια σε όλη την ΕΕ, ενώ 18 φοιτητές και από τις δύο κοινότητες εγγράφηκαν στα Κολέγια του United World. Τέλος, στο πλαίσιο του 9ου προγράμματος επιχορηγήσεων της Κυπριακής Κοινωνίας των Πολιτών σε Δράση, χορηγήθηκαν 16 επιχορηγήσεις αξίας 2,22 εκατομμυρίων ευρώ σε έργα που επικεντρώνονται στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συμφιλίωση, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία επίλυσης.

Πηγή: ΑΠΕ