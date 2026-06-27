Το ιστορικό κρησφύγετο και ο τάφος του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή στη Λεμεσό δεν αποτελούν αντικείμενο πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης, διαμηνύουν το Οικουμενικό Ίδρυμα Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή και ο Σύνδεσμος Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού.

Σταύρος Σταύρου Σύρος – Υπαρχηγός ΕΟΚΑ Β’

Ούτε ένα χιλιοστό σε εμπορική εκμετάλλευση. Θα διασώσουμε λοιπόν την ακεραιότητα και να ματαιώσουμε κάθε ιεροσυλία στον ιστορικό χώρο που είναι το κρησφύγετο και ο τάφος του αρχηγού.

Γιάννης Καρούσος – Πρώην Υπουργός Μεταφορών

Το κρησφύγετο και ο τάφος του αρχηγού είναι από τα σημεία αναφοράς, ένα από τα μνημεία τα οποία πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να τα προστατεύουμε και να βεβαιωθούμε όλοι ότι θα μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενεές το τι σημαίνει. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να βεβηλώσει ή να καταστρέψει αυτό το μνημείο.

Το θέμα αναδείχθηκε στο πλαίσιο της ιδρυτικής συνέλευσης του Οικουμενικού Ιδρύματος στη Λεμεσό.

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