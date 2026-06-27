Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό δεν είναι οι διαφωνίες για την πολιτική ισότητα, τις εγγυήσεις ή το εδαφικό, αλλά ο φόβος της ίδιας της προοπτικής μιας λύσης, υποστηρίζει ο Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος και αναλυτής Γιουσούφ Κανλί σε εκτενές άρθρο γνώμης.

Ο Κανλί σχολιάζει τις τελευταίες διπλωματικές επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, María Ángela Holguín, υποστηρίζοντας ότι οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν δεν βασίστηκαν σε πραγματικές προτάσεις, αλλά σε εικασίες και διαρροές σχετικά με πιθανές φόρμουλες λύσης. Όπως αναφέρει, πριν ακόμη ξεκινήσει οποιαδήποτε ουσιαστική διαπραγμάτευση, άρχισαν οι κατηγορίες για «υποχωρήσεις» και παραβίαση «κόκκινων γραμμών», χωρίς να υπάρχει επίσημο έγγραφο ή συγκεκριμένη πρόταση.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η αποστολή της Holguín δεν είναι να ετοιμάσει νέο σχέδιο λύσης ή να παρουσιάσει ένα νέο «Σχέδιο Ανάν», αλλά να αξιολογήσει κατά πόσο υπάρχει σήμερα το πολιτικό περιβάλλον που θα επέτρεπε την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Στόχος της είναι να υποβάλει στρατηγική αξιολόγηση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σχετικά με το αν υπάρχουν προϋποθέσεις για μια νέα διαδικασία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πρόσφατη συνάντηση της Holguín με τον Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν από την κατάθεση των εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο Kanlı εκτιμά ότι η χρονική συγκυρία της συνάντησης δείχνει πως ο ΟΗΕ εξακολουθεί να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας νέας διπλωματικής πρωτοβουλίας για το Κυπριακό.

Ο αρθρογράφος αναφέρεται ακόμη σε πληροφορίες που κυκλοφορούν σε διπλωματικούς κύκλους για μια πιθανή «sui generis» κρατική δομή, διαφορετική τόσο από την κλασική ομοσπονδία όσο και από τη συνομοσπονδία. Όπως σημειώνει, οι συζητήσεις αφορούν ένα μοντέλο με μία διεθνή νομική προσωπικότητα και μία διεθνή εκπροσώπηση, αλλά με δύο συνιστώσες οντότητες που θα διαθέτουν εκτεταμένες αρμοδιότητες, ενώ η κεντρική κυβέρνηση θα ασχολείται μόνο με περιορισμένα κοινά ζητήματα. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι αυτές οι ιδέες δεν αποτελούν επίσημη πρόταση του ΟΗΕ, αλλά ανεπίσημες διπλωματικές σκέψεις που θα μπορούσαν να τεθούν προς συζήτηση μόνο εάν υπάρξει πολιτική βούληση από τις δύο πλευρές και τις εγγυήτριες δυνάμεις.

Ο Κανλί υποστηρίζει επίσης ότι στο τραπέζι φαίνεται να συζητείται μια νέα μεθοδολογία, σύμφωνα με την οποία δεν θα υπάρχει επιστροφή στο σημερινό στάτους κβο σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Κατά την άποψή του, στόχος είναι να αποφευχθεί η επανάληψη προηγούμενων διαδικασιών, όπου –όπως υποστηρίζει– η τουρκοκυπριακή πλευρά υφίστατο τις συνέπειες ενός αδιεξόδου, ενώ η ελληνοκυπριακή διατηρούσε αμετάβλητη τη διεθνή της θέση.

Στο άρθρο επισημαίνεται ακόμη ότι η παραπληροφόρηση και οι επιλεκτικές διαρροές λειτουργούν πλέον ως παράγοντας που επηρεάζει άμεσα το Κυπριακό, καθώς δημιουργούν πολιτικές αντιδράσεις πριν ακόμη αρχίσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι τόσο στην ελληνοκυπριακή όσο και στην τουρκοκυπριακή πλευρά επικρατεί φόβος για τις πιθανές συνέπειες μιας συμφωνίας, γεγονός που δυσκολεύει κάθε νέα πρωτοβουλία.

Καταλήγοντας, ο Yusuf Kanlı αναφέρει ότι η πραγματική δοκιμασία δεν αφορά μόνο τη María Ángela Holguín ή τον ΟΗΕ, αλλά όλους τους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό. Όπως σημειώνει, εάν ο φόβος μιας λύσης συνεχίσει να υπερισχύει της πολιτικής βούλησης, τότε θα χαθεί ακόμη μία ευκαιρία για το μέλλον της Κύπρου.



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