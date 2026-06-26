Το Καζακστάν προχώρησε στην πρώτη του οικονομική συνεισφορά προς τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ) στην Κύπρο, διαθέτοντας 10.000 δολάρια (περίπου 8.600 ευρώ) για τη στήριξη του ανθρωπιστικού της έργου.

Όπως ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στην Κύπρο, η δωρεά αυτή σηματοδοτεί την πρώτη οικονομική ενίσχυση του Καζακστάν προς τη ΔΕΑ και αντανακλά τη διευρυνόμενη διεθνή στήριξη στις προσπάθειες της Επιτροπής για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων στην Κύπρο.

Η ΔΕΑ συνεχίζει το έργο της με στόχο τον εντοπισμό, την εκταφή, την ταυτοποίηση και την επιστροφή των λειψάνων αγνοουμένων στις οικογένειές τους, βασιζόμενη σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντικές εισφορές κρατών και διεθνών εταίρων.



