Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Χασίμ Ντιάν, αναμένεται να προβεί σε ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου για την κατάσταση στην Κύπρο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Οπως πληροφορείται το Πρακτορείο, η ενημέρωση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδριάσει για τις εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για τις Καλές του Υπηρεσίες για την Κύπρο και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ εντός Ιουλίου δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ