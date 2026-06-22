Σε κρίσιμο στάδιο έχει φτάσει η 11χρονη δικαστική διαδικασία για την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας ανέφερε η Εντά Χατζιέρ Ακκόρ, παιδί μεικτού γάμου, η υπόθεση της οποίας θα τύχει εξέτασης από το ΕΔΑΔ με την ίδια να δηλώνει ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπει «φως» στην άκρη του τούνελ.

Ο τ/κ Τύπος αναφέρεται σε δηλώσεις της κ. Ακκόρ στο παράνομο «τ/κ πρακτορείο ειδήσεων», σύμφωνα με τις οποίες ενημερώθηκε από την Ε/κ δικηγόρο της ότι το ΕΔΑΔ αποφάσισε να εξετάσει την αίτησή της επί της ουσίας κι αυτό το θεωρεί πολύ σημαντική εξέλιξη αφού το ΕΔΑΔ απορρίπτει μεγάλο αριθμό υποθέσεων.

Ο Μπουράκ Μαβίς, γγ της συντεχνίας τ/κ δασκάλων (KTÖS) ανέφερε στο «τ/κ πρακτορείο ειδήσεων» ότι η συντεχνία έχει κοινωνική ευθύνη και ως εκ τούτου υποστηρίζει την υπόθεση Ακκόρ ενώ ο Γκιουβέν Μπενγκιχάν, πρόεδρος της συντεχνίας «δημοσίων υπαλλήλων» (KTAMS), υπενθύμισε ότι υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, κι αυτό είναι «μια αιμορραγούσα πληγή της κοινωνίας.

Ο πατέρας της Ακκόρ ήρθε στα κατεχόμενα το 1975 όπου γνωρίστηκε και παντρεύτηκε με την μητέρα της. Είχε υποβάλλει αίτηση απόκτησης της υπηκοότητας ΚΔ το 2004 επισήμως και 10 χρόνια μετά που δεν έλαβε καμία απάντηση από τους αρμόδιους θεσμούς της ΚΔ, το 2015, κίνησε αγωγή στα δικαστήρια στις ελεύθερες περιοχές. Ανέφερε ότι είχε γίνει δεκτή σε πανεπιστήμιο της Ολλανδίας όχι σαν πολίτης της ΕΕ αφού δεν είχε υπηκοότητα της ΚΔ, αλλά σαν πολίτης τρίτης χώρας και γι’ αυτό έπρεπε να πληρώσει δίδακτρα.

Η ίδια ανέφερε ότι όταν ξεκίνησε δεν είχε παιδιά και τώρα ο γιος της είναι 12 χρονών με το ίδιο καθεστώς όπως αυτή. Την υπόθεση Ακκόρ να σημειωθεί ότι στηρίζουν οι τ/κ συντεχνίες δασκάλων KTÖS, «δημοσίων υπαλλήλων» KTAMS, καθηγητών KTOEÖS, προσωπικού στο «πανεπιστήμιο ανατολικής Μεσογείου» DAÜ-SEN, υπαλλήλων στον «συνεργατισμό» KOOP-SEN, «δημοτικοί υπάλληλοι» BES, εργαζόμενοι στον Τύπο BASIN-SEN, «δημόσιοι υπάλληλοι» ÇAĞ-SEN και συντεχνία DEV-İŞ.



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Πηγή: ΚΥΠΕ