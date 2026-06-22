Ελεύθερη, με την επιβολή πρόσθετων όρων εγγύησης, θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της «δίκης» της για το σκάνδαλο των πλαστών πτυχίων, η πρώην πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) στην Κερύνεια.

Σύμφωνα με την ενδιάμεση απόφαση που ανακοίνωσε το «κακουργιοδικείο» της κατεχόμενης Λευκωσίας, απορρίφθηκε το αίτημα της «εισαγγελίας» για προφυλάκιση της κατηγορουμένης (με τα αρχικά F.Ü.). Το «δικαστήριο» αποφάσισε πως η «δίκη» θα συνεχιστεί χωρίς την κράτησή της, επιβάλλοντας ωστόσο επιπλέον περιοριστικούς όρους στους ήδη υπάρχοντες, προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία της στην αίθουσα σε όλα τα στάδια της «δικαστικής διαδικασίας».

Η εκδίκαση της υπόθεσης στα κατεχόμενα αναμένεται να συνεχιστεί το προσεχές διάστημα με την εξέταση μαρτύρων και την αξιολόγηση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.



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Πηγή: ΚΥΠΕ