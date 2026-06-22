Στα κατεχόμενα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Αμβροσίου (Εσέντεπε) πραγματοποιήθηκε το προπονητικό καμπ «MET Camp 26 Northern Cyprus», στο οποίο συμμετείχαν επαγγελματίες και ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Αγγλία.

Σύμφωνα με αναρτήσεις Τ/κ ΜΜΕ και λογαριασμούς στο Χ το καμπ διοργανώθηκε από τη MET Sports με τη χορηγία της Evergreen Developments Group στο στάδιο Erdal Barut και είχε ως στόχο την προετοιμασία των αθλητών ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.







Η διοργάνωση τέτοιων αθλητικών εκδηλώσεων στα κατεχόμενα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην ελληνοκυπριακή πλευρά, καθώς θεωρείται ότι συμβάλλει στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του ψευδοκράτους μέσω του αθλητισμού. Αν και οι συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές δεν εκπροσωπούν επίσημα τους συλλόγους τους στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η αναφορά σε ομάδες όπως η Chelsea, η West Ham United, η Queens Park Rangers και η Coventry City προσδίδει αυξημένη δημοσιότητα στην εκδήλωση.

Συμμετοχές από αγγλικούς συλλόγους

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ή συνδέονται με συλλόγους όπως οι Queens Park Rangers, Coventry City, Chelsea και West Ham United. Ανάμεσά τους βρίσκονταν αθλητές που έχουν υπογράψει πρόσφατα επαγγελματικά συμβόλαια, καθώς και ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ημιεπαγγελματικό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν εντατικό πρόγραμμα φυσικής κατάστασης και τεχνικής προετοιμασίας, με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμοι με την έναρξη της νέας σεζόν.

Στόχος η διεθνής ανάπτυξη του προγράμματος

Ο διευθυντής της MET Sports, Τοζούν Ερτζιγιάς, χαρακτήρισε επιτυχημένη την πρώτη διοργάνωση και ανέφερε ότι ήδη υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την επόμενη χρονιά.

Όπως δήλωσε, η εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει τη διοργάνωση διεθνών τουρνουά και προπονητικών καμπ, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής Τουρκοκύπριων ποδοσφαιριστών σε μελλοντικές διοργανώσεις.

«Να επιστρέψουν πιο δυνατοί»

Ο Μπουλέντ Σενέρ, εκ των υπευθύνων του προγράμματος στην Κύπρο, δήλωσε ότι βασικός στόχος ήταν η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο καμπ συμμετείχαν αθλητές διαφορετικών ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών, από ποδοσφαιριστές ακαδημιών μέχρι επαγγελματίες.

Σχεδιάζουν περισσότερα καμπ και τουρνουά

Ο πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και ιδρυτής της MET Sports, Όλου Ντουροτζάιντε, ανέφερε ότι η διοργάνωση σχεδιάστηκε για να βοηθήσει νεαρούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Αγγλία να προετοιμαστούν για τη νέα σεζόν.

Όπως είπε, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες βρίσκονται κοντά στην προώθησή τους στις πρώτες ομάδες των συλλόγων τους, ενώ άλλοι αναζητούν νέο επαγγελματικό συμβόλαιο.