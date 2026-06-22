αθοριστικές χαρακτήρισε τις επόμενες εβδομάδες για το Κυπριακό ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ενόψει της προετοιμασίας της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Μάρτιο, αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

«Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό και καθοριστικό σημείο. Η σύγκληση της άτυπης διευρυμένης δεν γίνεται απλώς για να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση ή να συζητηθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά με στόχο να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», ανέφερε.

Αναμονή για τα αποτελέσματα των επαφών Ολγκίν

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα πρέπει να αναμένονται τα αποτελέσματα των επαφών της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σε Άγκυρα, Αθήνα, Βρυξέλλες και Λευκωσία, πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις προθέσεις όλων των πλευρών.

Αναφερόμενος στη στάση της Τουρκίας, παραδέχθηκε ότι η δημόσια ρητορική της παραμένει προσανατολισμένη στη λύση δύο κρατών, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι πραγματικές εξελίξεις κρίνονται στο τραπέζι των συζητήσεων και όχι στις δημόσιες δηλώσεις.

«Η πρόοδος δεν θα προκύψει μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις αλλά μέσα από τις συζητήσεις που διεξάγονται σε όλα τα επίπεδα», είπε χαρακτηριστικά.



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«Δεν υπάρχουν χαλαρές ή σφιχτές ομοσπονδίες»

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα περί σχεδίου «χαλαρής λύσης» ή «χαλαρής ομοσπονδίας», ο κ. Λετυμπιώτης απέρριψε τέτοιους χαρακτηρισμούς.

«Δεν γνωρίζω τι σημαίνει χαλαρή, σφιχτή ή αναστρεφόμενη ομοσπονδία. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι στο Κυπριακό δεν μπορούν να υπάρχουν δημιουργικές ασάφειες», ανέφερε.

Τόνισε ότι η μόνη βάση συζήτησης παραμένει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Καμία συζήτηση δεν γίνεται για οποιαδήποτε άλλη μορφή λύσης, ούτε στο όνομα ούτε στην ουσία», σημείωσε.

Επιμένει στην παρουσία της ΕΕ

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε τη θέση της Λευκωσίας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ενεργό παρουσία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, εκκρεμεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον διάδοχο του Γιοχάνες Χαν στη θέση του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί αυτονόητη τη συμμετοχή της Ένωσης στις μελλοντικές διαβουλεύσεις.

«Η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παραμείνει κράτος-μέλος και μετά τη λύση του Κυπριακού. Ως εκ τούτου, η παρουσία της ΕΕ είναι επιβεβλημένη», υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρά τις κατά καιρούς αντιρρήσεις της Τουρκίας, η ανάγκη συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από τη διεθνή κοινότητα.



