Μήνυμα υπέρ της συνέχισης των προσπαθειών για επίλυση του Κυπριακού στη βάση της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας και προειδοποίηση για τον κίνδυνο παγίωσης της διχοτόμησης απηύθυνε ο πρώην Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Ευθύμιος Φλουρέντζος, στον επιμνημόσυνο λόγο που εκφώνησε στο σημερινό ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια στον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας, στον Στρόβολο.

Αναφερόμενος στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο κ. Φλουρέντζος είπε ότι «υπάρχουν άνθρωποι που, όταν φεύγουν, αφήνουν πίσω τους τη σφραγίδα τους αλλά και παρακαταθήκη ευθύνης», προσθέτοντας ότι ο εκλιπών «κληροδότησε ευθύνη σε όσους τον γνωρίσαμε, σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του, αλλά και σε όσους πιστεύουν ακόμη ότι η πολιτική μπορεί να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι τον εαυτό της».

Στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του επικεντρώθηκε στο Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι η προεδρία Χριστόφια είχε ως ύψιστη προτεραιότητα την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, «ο Δημήτρης γνώριζε κάτι που πολλοί προσποιούνται πως ξεχνούν: ότι λύση χωρίς τους Τουρκοκύπριους δεν υπάρχει. Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα επανενωθεί με ευχές, ούτε με συνθήματα, ούτε με πατριωτικές κορώνες από μικρόφωνα. Χρειάζεται πολιτική βούληση, διαπραγμάτευση, συνέπεια, αξιοπιστία και γέφυρες επικοινωνίας».

Αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση του Κυπριακού, ο κ. Φλουρέντζος προειδοποίησε ότι «μετά το Κραν Μοντανά, μετά τη στασιμότητα και την επίσημη προβολή της θέσης των δύο κρατών από την τουρκική πλευρά, η διχοτόμηση δεν είναι μακρινό σενάριο. Είναι κίνδυνος που παγιώνεται καθημερινά», τονίζοντας ότι «κάθε χρόνος που περνά χωρίς ουσιαστική διαδικασία δεν είναι ουδέτερος χρόνος. Είναι χρόνος που δουλεύει υπέρ των τετελεσμένων».

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συνολική διευθέτηση του προβλήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν είναι η λύση. Είναι βοήθημα προς τη λύση. Αν γίνουν άλλοθι για να συνηθίσουμε τη διχοτόμηση, τότε θα έχουμε χάσει την ουσία».

Αναφέρθηκε επίσης σε θέσεις που, όπως είπε, θα υποστήριζε σήμερα ο Δημήτρης Χριστόφιας, ο κ. Φλουρέντζος σημείωσε ότι «η λύση πρέπει να είναι ομοσπονδιακή, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, με πολιτική ισότητα όπως την ορίζουν τα Ηνωμένα Έθνη».

Ο πρώην Υπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της αξιοπιστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι «η αξιοπιστία μιας χώρας δεν χτίζεται με ανακοινώσεις. Χτίζεται με συνέπεια», ενώ πρόσθεσε ότι αυτή οικοδομείται «όταν το κράτος δεν εμφανίζεται διεθνώς ως κράτος των διαβατηρίων, των ημετέρων, των σκανδάλων και των έργων που εκθέτουν τον τόπο».

Αναδεικνύοντας το ανθρώπινο προφίλ του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, ο πρώην Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Ευθύμιος Φλουρέντζος ανέφερε στον επιμνημόσυνο λόγο του ότι «τον Δημήτρη δεν τον καθόριζαν τα αξιώματα, αλλά ο τρόπος που ο ίδιος τα υπηρέτησε. Απλός, προσιτός, μερικές φορές έντονος όταν ένιωθε αδικία, αλλά πάντοτε ανθρώπινος. Δεν φορούσε προσωπείο εξουσίας».

Υπερασπίστηκε επίσης τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η διακυβέρνηση Χριστόφια σε σχέση με την οικονομική κρίση, λέγοντας ότι «του φόρτωσαν την κατάρρευση της οικονομίας λες και δεν υπήρξε παγκόσμια οικονομική κρίση, λες και οι τράπεζες δεν είχαν τεράστιες ευθύνες», ενώ υποστήριξε ότι «άλλο το λάθος και άλλο η πολιτική δολοφονία χαρακτήρα».

Καταλήγοντας, ο κ. Φλουρέντζος ανέφερε ότι «το καλύτερο μνημόσυνο για τον Δημήτρη Χριστόφια δεν είναι οι μεγάλες κουβέντες. Είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα για επανένωση», καλώντας να μην γίνει αποδεκτή η κατοχή ως κανονικότητα και να συνεχιστεί ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη, για καθαρή δημόσια ζωή και για αξιοπρέπεια του απλού ανθρώπου.





Πηγή: ΚΥΠΕ