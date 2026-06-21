Στόχος μας παραμένει μια ελεύθερη πατρίδα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις, μια πατρίδα όπου όλοι οι νόμιμοι κάτοικοί της θα μπορούν να ζουν σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης, ισότητας και αμοιβαίου σεβασμού, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, στον επιμνημόσυνο λόγο του κατά το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ Πέτρου Ηλιάδη, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες αυτές απαιτούν ενότητα, σοβαρότητα και συλλογική ευθύνη.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, ο Πέτρος Ηλιάδης γεννήθηκε το 1932 στον Αγρό, σε πολύτεκνη οικογένεια έξι παιδιών, φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του και αποφοίτησε από την Απεήτειο Σχολή Αγρού.

Όπως ανέφερε, στην αρχή η δράση του περιοριζόταν στην απόκρυψη και μεταφορά όπλων και αλληλογραφίας, καθώς και στη στρατολόγηση νέων αγωνιστών. «Η αγάπη του όμως για την πατρίδα και η αποφασιστικότητά του να συμβάλει ενεργότερα στον αγώνα τον οδήγησαν σύντομα σε πιο επικίνδυνες αποστολές. Στις 14 Ιουνίου 1956, σε ηλικία μόλις 23 ετών, ανέλαβε ενεργό δράση σε επιχείρηση εναντίον των Άγγλων στην πλατεία Μεταξά, τη σημερινή Πλατεία Ελευθερίας. Κατά την προσπάθειά του να ρίξει χειροβομβίδα έγινε αντιληπτός από Βρετανούς στρατιώτες, οι οποίοι τον τραυμάτισαν σοβαρά με πυρά πολυβόλου», συμπλήρωσε.

«Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και την πολύωρη χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε, υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της 15ης Ιουνίου 1956. Έπεσε μαχόμενος για την πατρίδα, προσφέροντας ό,τι πολυτιμότερο είχε: την ίδια του τη ζωή», συνέχισε ο Υπουργός.

«Ο Πέτρος Ηλιάδης δεν γεννήθηκε ήρωας. Έγινε ήρωας τη στιγμή που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του καθήκοντος. Τη στιγμή που έθεσε το κοινό καλό πάνω από την προσωπική του ασφάλεια. Τη στιγμή που επέλεξε τη θυσία αντί της αδιαφορίας. Η ζωή και η θυσία του αποτελούν μέχρι σήμερα φωτεινό παράδειγμα εθνικού φρονήματος, φιλοπατρίας και ανιδιοτελούς προσφοράς. Μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία, η αξιοπρέπεια και η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητα αγαθά, αλλά κατακτήσεις που απαιτούν διαρκή αγώνα, υπευθυνότητα και προσήλωση σε αρχές και αξίες», σημείωσε περαιτέρω.

«Η Κύπρος εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής. Χιλιάδες συμπατριώτες μας εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμα της επιστροφής στις πατρογονικές τους εστίες, ενώ η πατρίδα μας παραμένει διαιρεμένη. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, το χρέος μας είναι διπλό: να διαφυλάττουμε τη μνήμη των ηρώων μας και ταυτόχρονα να εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανένωση του τόπου μας», τόνισε.

Προσέθεσε ότι η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης καταβάλλουν επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες για επανέναρξη του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού προβλήματος, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Στόχος μας παραμένει μια ελεύθερη πατρίδα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις, μια πατρίδα όπου όλοι οι νόμιμοι κάτοικοί της θα μπορούν να ζουν σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης, ισότητας και αμοιβαίου σεβασμού. Οι προσπάθειες αυτές απαιτούν ενότητα, σοβαρότητα και συλλογική ευθύνη. Απαιτούν να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον εθνικό μας στόχο, χωρίς να παρεκκλίνουμε από τις αρχές μας και χωρίς να χάνουμε την ελπίδα μας για το μέλλον», σημείωσε.

«Τιμώντας σήμερα τον Πέτρο Ηλιάδη, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να λησμονηθούν οι θυσίες των ηρώων μας. Αντίθετα, θα συνεχίσουμε να αντλούμε δύναμη από το παράδειγμά τους και να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα για μια Κύπρο ελεύθερη, ειρηνική και επανενωμένη. Ας γίνει η ζωή και η θυσία του Πέτρου Ηλιάδη φάρος που θα φωτίζει τον δρόμο μας και πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές. Αιωνία του η μνήμη», κατέληξε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ