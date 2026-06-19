Συναντήσεις με τους προκατόχους του στην τ/κ ηγεσία είχε σήμερα ο Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας», ο κ. Έρχιουρμαν πραγματοποίησε «εθιμοτυπικές επισκέψεις» στον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, τον Μουσταφά Ακιντζί και τον Ερσίν Τατάρ στα γραφεία τους. Αντάλλαξαν απόψεις για τρέχοντα ζητήματα, κυρίως το Κυπριακό.

Η επίσκεψη στον Ντερβίς Έρογλου αναβλήθηκε λόγω προβλημάτων υγείας του πρώην Τ/κ ηγέτη.



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Πηγή: ΚΥΠΕ