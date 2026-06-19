Ο Γιάνης Βαρουφάκης «διευκρίνισε» σήμερα τη στάση του απέναντι στην ιστορική οργάνωση ΕΟΚΑ, απαντώντας σε επικριτική ανάρτηση στο X.
Διαχώρισε την αρχική ΕΟΚΑ από την ΕΟΚΑ Β και τόνισε ότι δεν δικαιολογεί τις απαγχονίσεις από τους Βρετανούς, ενώ αναγνώρισε τις δολοφονίες Τουρκοκυπρίων από την ΕΟΚΑ Β.
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και ηγετικό στέλεχος του DiEM25, Γιάνης Βαρουφάκης, απάντησε σήμερα σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) αναφορικά με την υποστήριξή του προς την ΕΟΚΑ.Σε ανάρτηση του χρήστη @Terpska, ο οποίος κατηγόρησε τον Βαρουφάκη ότι υποστηρίζει «υπερεθνικιστική ελληνοκυπριακή τρομοκρατική οργάνωση υπεύθυνη για φόνους και εθνοκάθαρση Τουρκοκυπρίων τη δεκαετία του ’50», ο Βαρουφάκης έγραψε:
«Ποτέ δεν υποστήριξα την ΕΟΚΑ – ήταν μια εθνικιστική, σεχταριστική ομάδα. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τους Βρετανούς κατακτητές που κρέμασαν τα μέλη της. [Αργότερα, η ΕΟΚΑ Β, μια αρκετά διαφορετική και έντονα ρατσιστική οργάνωση, που εμφανίστηκε μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, όντως δολοφόνησε Τουρκοκύπριους.]»
I never supported EOKA - they were a nationalist, sectarian bunch. But that did not justify the British occupiers hanging its members. [Later, EOKA B, a rather different and virulently racist organisation, that emerged after Cyprus' independence, did indeed murder… https://t.co/ve8wOk5Ymr— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) June 18, 2026