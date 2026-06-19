Ο Γιάνης Βαρουφάκης «διευκρίνισε» σήμερα τη στάση του απέναντι στην ιστορική οργάνωση ΕΟΚΑ, απαντώντας σε επικριτική ανάρτηση στο X.

Διαχώρισε την αρχική ΕΟΚΑ από την ΕΟΚΑ Β και τόνισε ότι δεν δικαιολογεί τις απαγχονίσεις από τους Βρετανούς, ενώ αναγνώρισε τις δολοφονίες Τουρκοκυπρίων από την ΕΟΚΑ Β.



Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και ηγετικό στέλεχος του DiEM25, Γιάνης Βαρουφάκης, απάντησε σήμερα σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) αναφορικά με την υποστήριξή του προς την ΕΟΚΑ.Σε ανάρτηση του χρήστη @Terpska, ο οποίος κατηγόρησε τον Βαρουφάκη ότι υποστηρίζει «υπερεθνικιστική ελληνοκυπριακή τρομοκρατική οργάνωση υπεύθυνη για φόνους και εθνοκάθαρση Τουρκοκυπρίων τη δεκαετία του ’50», ο Βαρουφάκης έγραψε:



«Ποτέ δεν υποστήριξα την ΕΟΚΑ – ήταν μια εθνικιστική, σεχταριστική ομάδα. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τους Βρετανούς κατακτητές που κρέμασαν τα μέλη της. [Αργότερα, η ΕΟΚΑ Β, μια αρκετά διαφορετική και έντονα ρατσιστική οργάνωση, που εμφανίστηκε μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, όντως δολοφόνησε Τουρκοκύπριους.]»



