Έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να υιοθετήσουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τη συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου απηύθυνε το Αρμενικό Εθνικό Συμβούλιο Αμερικής (ANCA), μία από τις ισχυρότερες οργανώσεις της αρμενικής διασποράς στις ΗΠΑ.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης, Αράμ Αμπαριάν, κάλεσε την Ουάσιγκτον να εγκαταλείψει, όπως ανέφερε, την πολιτική της «σιωπηλής διπλωματίας» απέναντι στην Άγκυρα και να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της τουρκικής πολιτικής στην Κύπρο.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο συνεδρίου αφιερωμένου στο Κυπριακό, κατά το οποίο συζητήθηκαν επίσης οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ αρμενικών και ελληνικών οργανώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.





“There is no community closer to the Armenian heart than the Hellenic community. There is no cause dearer to the Armenian soul than the cause of #Cyprus. Justice. Freedom. Reunification. An end to Turkish occupation.”



ANCA’s Hamparian Strengthens Armenian-Hellenic Alliance at… — ANCA (@ANCA_DC) June 18, 2026

«Όχι άλλος ρόλος ουδέτερου παρατηρητή»

Ο Αμπαριάν υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως «ουδέτερος παρατηρητής» ή «έντιμος διαμεσολαβητής», αλλά να αναλάβουν ενεργό δράση απέναντι στην Τουρκία.

Παράλληλα, συνέδεσε το αίτημα για κυρώσεις με ζητήματα που αφορούν, κατά την αρμενική πλευρά, τη μη λογοδοσία της Τουρκίας για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, καθώς και για όσα χαρακτηρίζει ως διώξεις εις βάρος ελληνικών και άλλων χριστιανικών πληθυσμών.

Έμφαση στη συνεργασία ελληνικών και αρμενικών οργανώσεων

Στο περιθώριο της συζήτησης, εκπρόσωποι της αρμενικής διασποράς στις ΗΠΑ τόνισαν την ανάγκη στενότερου συντονισμού μεταξύ αρμενικών και ελληνοαμερικανικών οργανώσεων, με στόχο την προώθηση κοινών θέσεων στο Κογκρέσο και την αμερικανική κυβέρνηση.

Το ANCA έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στην τουρκική εξωτερική πολιτική, τόσο για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και για τον ρόλο της Άγκυρας στον Νότιο Καύκασο, ζητώντας από την Ουάσιγκτον πιο αυστηρή στάση έναντι της Τουρκίας.

Η θέση της Άγκυρας και της Αρμενίας

Η Τουρκία απορρίπτει διαχρονικά τους ισχυρισμούς περί «κατοχής» της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία της στο νησί αποσκοπεί στην προστασία των Τουρκοκυπρίων.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Αρμενίας υποστηρίζει επίσημα την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.