Τους λόγους για τους οποίους καταψήφισε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εξήγησε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Όπως ανέφερε, «η αποχή που επέλεξαν οι άλλοι ευρωβουλευτές δεν αποτελεί πάντα λύση και ότι πολλές φορές είναι προτιμότερο να υπάρχει σαφής τοποθέτηση».

Χρησιμοποίησε μια παρομοίωση, λέγοντας ότι «του θυμίζει μια γυναίκα που είναι παντρεμένη, αλλά πάει με άλλους άνδρες και σου λέει ψέματα».

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Υποστήριξε ότι δεν θεωρεί σωστή την ανάπτυξη της συνεργασίας με την Τουρκία χωρίς να υπάρχει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα στο Κυπριακό. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει 20 πακέτα κυρώσεων στη Ρωσία, ενώ με την Τουρκία επιδιώκεται ανάπτυξη συνεργασίας.

Όπως είπε, θεωρεί ότι πρόκειται για μια προσέγγιση με «δύο μέτρα και δύο σταθμά», γεγονός που τον οδήγησε να καταψηφίσει την έκθεση.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής αναγνώρισε ότι η έκθεση περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία και καταδικάζει την Τουρκία για σειρά ζητημάτων. Ωστόσο, διαφώνησε με το σημείο που, όπως ανέφερε, υποστηρίζει την ενίσχυση των σχέσεων με την Άγκυρα. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν μπορούσε να ψηφίσει ούτε υπέρ ούτε να επιλέξει την αποχή.

Κλείνοντας, τόνισε ότι επιθυμεί το Κυπριακό να συνδέεται άμεσα με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και υποστήριξε ότι μόνο μετά την επίλυση του Κυπριακού μπορεί να ανοίξει η συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία με την Τουρκία.