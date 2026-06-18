Την έντονη αντίδραση της τουρκικής προεδρίας προκάλεσε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανεττίν Ντουράν, να κατηγορεί την ΕΕ ότι υιοθετεί τις ελληνικές θέσεις στο ζήτημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και τηρεί μεροληπτική στάση στο Κυπριακό.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Ντουράν υποστήριξε ότι «οι αβάσιμες και άδικες αξιολογήσεις σχετικά με το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, η στήριξη που παρέχεται στις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας και η μεροληπτική στάση που υιοθετείται στο Κυπριακό αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τον βαθμό προκατάληψης της έκθεσης». Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν συμβάλλει στον διάλογο, αλλά "ενισχύει τη διχόνοια".

Ο κ. Ντουράν απέρριψε συνολικά την έκθεση, υποστηρίζοντας ότι έχει συνταχθεί στη βάση ιδεολογικών προσεγγίσεων και διαστρεβλωμένων πληροφοριών που δεν αντανακλούν τις πραγματικότητες της Τουρκίας.

Υποστήριξε ακόμη ότι η έκθεση δίνει χώρο στις θέσεις «τρομοκρατικών οργανώσεων και αντιτουρκικών κύκλων» και εξυπηρετεί τη διχόνοια αντί του εποικοδομητικού διαλόγου.

Ο κ. Ντουράν απέρριψε επίσης τις επικρίσεις που διατυπώνονται στην έκθεση για την τουρκική Δικαιοσύνη και για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενες αξιολογήσεις.

Όπως ανέφερε, η Τουρκία διεξάγει τις δικαστικές της διαδικασίες μέσω των δικών της θεσμών και "σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου".

Καταλήγοντας, κάλεσε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να υιοθετήσουν μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση στις σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ, βασισμένη στα γεγονότα, τη δικαιοσύνη και τα αμοιβαία συμφέροντα και όχι σε προκαταλήψεις ή πολιτικά κίνητρα, όπως είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ